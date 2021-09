"Revolūcija vēža diagnostikā" - Anglijā uzsāk nebijuša testa izpēti

Paredzams, ka ar asins analīzi varēs noteikt slimības klātbūtni, pirms cilvēkam parādās pirmie simptomi. Pētījumā, kas ilgs divus gadus, piedalīsies 140 tūkstoši brīvprātīgo vecumā no 50 līdz 77 gadiem.

Cilvēkiem tiks ņemtas asins analīzes, pēc tam aicinās nodot analīzes pēc gada un diviem. Tests tiks piemērots tikai pusei no sākotnēji savāktajiem asins paraugiem. Otrā puse sastādīs kotrolgrupu testa efektivitātes pārbaudei.

"Tests var radīt revolūciju vēža diagnostikā," sacīja Londonas Karaliskās koledžas onkoloģijas profesors Pīters Sasijeni. Ja vēzi iespējams konsatēt agrīnā stadijā, tas būtiski palielina atveseļošanās iespējas.

Pašlaik vēzis tiek diagnosticēts, nododot audu daļiņu bioķīmiskajai izpētei (biopsija). Dažos gadījumos tā ir sarežģīta procedūra, īpaši attiecībā uz plaušu, urīnpūšļa un prostatas vēzi, kā arī nav zināms, kur tieši meklēt.

Jaunā metode balstās uz agrīnajām izmaiņām asins šūnu DNS struktūrā. To izveidojusi biotehniskā kompānija "Grail", kas dibināta 2015. gadā ASV, lai izstrādātu agrīnās vēža diagnostikas metodes.

Nesen to par 1,7 miljardiem dolāru iegādājās amerikāņu farmācijas kompānija "Illumina Inc". Pats tests zināms kā "Galleri". ASV to piedāvā pacientiem ar paaugstinātu vēža risku, vairumā vecākiem par 50 gadiem.

Pārtikas produktu un zāļu federālā pārvalde to vēl nav sertificējusi, tāpēc vairums apdršināšanas kompāniju testa izmaksas nesedz. "Vēža diagnostikas ar asins analīzēm notiek visā pasaulē, bet līdz šim tas ir bijis pētniecības stadijā.

Tagad mēs ar partneriem esam nonākuši pie izvērsta pētījuma, kas ir lielākais vēsturē. Jaunā metode ir īpaši perspektīva to vēža sugu diagnostikai, kas ilgi neliecina par acīmredzamām pazīmēm un simptomiem," sacīja Nacionālā veselības dienesta onkoloģijas direktore Kellija Palmere.

Lielbritānijā visizplatītākā onkoloģiskā saslimšana ir plaušu vēzis.