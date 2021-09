REUTERS/SCANPIX

Pēc piesārņotās "Moderna" vakcīnas saņemšanas miris vēl viens japānis

Japānā miris trešais vīrietis, kurš saņēmis injekciju no "Moderna" partijas, kurā tika atrasts piesārņojums. Varas iestādes saka, ka cēloņsakarība, vai nāve iestājusies tieši no vakcīnas, vēl nav atrasta, vēsta "The Guardian".