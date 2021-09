Kā adaptēties septembrim?

Uzskatu, ka mūsu ģimenei ir ļoti laba pieredze un “recepte”, kas palīdz gan vecāku, gan bērnu organismiem pierast pie jaunajiem apstākļiem un nesaslimt ar vēdera vīrusiem - divas reizes gadā – kad vasaru nomaina rudens un ziemu – pavasaris – mūsu ģimenē visi profilaktiski lieto probiotikas. Šogad vecākā meita turpina skolas gaitas 3. klasē, bet mūsu pastarītis uzsāk apmeklēt bērnudārzu. Un mūsu pārbaudītā recepte atkal tiek pielietota, jo īpaši daudzo un dažādo rudens vīrusu dēļ.

“Ceļotāju caureja” arī bērnudārzā

Atceros savu iepriekšējo pieredzi no meitas bērnudārza laikiem. Sākuma posmā, tolaik mazajai trīsgadniecei, bija neliela caureja un vēdergraizes. Nebūšanas “norakstīju” uz uztraukumu un vides maiņu. Taču izrādījās, bērnudārza gaitu uzsākšana pēc mājās pavadītā laika var izraisīt “ceļotāju caureju”. Tāpat kā ceļojums, arī jaunais bērnudārzs vai skola ir samērā liels pārbaudījums gan bērna imūnsistēmai, gan zarnu mikroflorai. Iestādēs “mīt” citādas baktērijas nekā mājās. Otrs iemesls – neierasts ēdiens un cits dienas ritms, kas spēj izraisīt vēdera streiku. Protams, organisms ar laiku pieradīs pie jaunās vides, jaunā režīma, ēdiena un svešām baktērijām, bet sākuma posmā gan var neiet tik gludi, kā gribētos.

Arī vecākiem šī mācību gada sākuma posms emocionāli nav viegls – liels uztraukums par to, kā meita atgūsies no gandrīz divu gadu ilgās “pauzes” un kā mazais jutīsies jaunajā vietā, kā mums pašiem pagūt padarīt visus ikdienas darbus un vēl izvadāt mazos uz ārpusskolas nodarbībām?!

Mūsu recepte – rītu sākam ar aptiekās nopērkamo, vietējā farmācijas zīmola probiotiķi LYLBIOTIC, jo dienas deva jeb viena kapsula satur 9 dažādu sugu 28 miljardus labo baktēriju. Nu jau esmu lietas kursā arī par to, ka, lai šis probiotiķis sniegtu vēl lielāku vērtību organismam, tam klāt ir pievienots prebiotiķis inulīns, lai labās baktērijas vairotos un pildītu savu funkciju. Atceros, pēc meitiņas pirmā gada bērnudārzā, abi ar vīru secinājām, pateicoties mūsu “draudzībai” ar LYLBIOTIC, meitēnam vēdera vīrusi gāja secen, ko neteiktu par citiem grupiņas biedriem. Un, ja arī ko mazu noķēra, izslimoja diezgan ātri un vieglākā formā.

Pētījumos pierādīts

Atzīšos, esmu skeptiska būtne un, pirms kaut ko sāku lietot pati, un kur nu vēl dodu savai ģimenei, skrupulozi izpētu. Tad nu dalos savos atradumos – pētījumos – ar jums!

Pētījumos apstiprināts, ka probiotiku lietošana, tieši Saccharomyces boulardii (S. boulardii) baktērija samazina akūtas caurejas ilgumu, mazina vēdera izeju skaitu un spēj normalizēt arī vēdera izejas konsistenci. Tas tika apstiprināts kādā pētījumā, kurā novēroja 100 hospitalizētus bērnus, kuriem bija akūta caureja, un, kuriem 5 dienas tika nozīmēta probiotiku terapija. Vēl citā pētījumā, kurā tika novēroti 200 bērni ar akūtu caureju, tika secināts, ka jau pēc otrās probiotiku lietošanas dienas, vēdera izejas biežums būtiski samazinājies, salīdzinot ar to bērnu grupu, kuri netika lietojuši probiotikas ar S. boulardii baktēriju. Tāpat S. boulardii baktēriju uzņēmušie bērni izveseļojās ātrāk un viņiem bija īsāks slimnīcā pavadītais laiks. Šo pašu baktēriju pētnieki apstiprinājuši kā efektīvu līdzekli caurejas profilaksē. Zinot, ka tuvākajā laikā gaidāms kāds notikums, kas var radīt vēderam diskomfortu, jo būs jānonāk saskarsmē ar svešiem mikrobiem, probiotiku lietošana apmēram nedēļu pirms gaidāmā pasākuma var samazināt iespēju saslimt ar tā dēvēto “ceļotāju caureju”, kuras principi darbojas ne tikai ceļojot, bet arī pie jebkuras krasas vides maiņas.

Vēl zīmīgs fakts, lai sagaidītu vēlamo rezultātu - pētnieki uzsver – ir jāpievērš uzmanība uz uztura bagātinātāja iepakojuma fiksētajam sastāvam - baktēriju daudzumam un sugu daudzveidībai. Jo lielāks baktēriju skaits un plašāka to daudzveidība, jo probiotiķis būs efektīvāks.

Tāpat pētījumos apstiprināts, ka baktērijas, kas iegūtas ar inovatīvo liofilizācijas metodi jeb izkaltētas saldējot – un tieši tāds ražošanas process ir LYLBIOTIC - nezaudē savu stabilitāti istabas temperatūrā, tās nav jāuzglabā ledusskapī un tās ir spējīgas darboties ilgāku laiku.

Tieši tāpēc mūsu ģimene ir izvēlējusies un jau vairāku gadu garumā esam lojāli tirgū vadošajam probiotiķim LYLBIOTIC. Lielais baktēriju skaits un sugu daudzveidību padara šo probiotiķi par efektīvu līdzekli gan akūtos gadījumos, gan profilaktiskos nolūkos. LYLBIOTIC kapsulām ir īpaši patentēts apvalks, kas garantē baktēriju stabilitāti visu uzglabāšanas laiku un pasargā tās no kuņģa skābes iedarbības, garantējot baktēriju aktivizāciju tikai sārmainajā zarnu vidē.

LYLBIOTIC ir augstas aktivitātes pienskābo baktēriju, bifidobaktēriju un Saccharomyces boulardii komplekss, bagātināts ar prebiotiku inulīnu. Iepakojumā ir 6 vai 14 kapsulas.

LYLBIOTIC satur Latvijā vēl nebijušu baktēriju daudzumu 1 kapsulā – 28 miljardus koloniju veidojošās vienības un 9 dažādas mikroorganismu sugas – B.infantis, B.lactis, B.longum, Lactobacillus casei, L. rhamnosus, L. gasseri, L. plantarum, L. reuteri un Sacharromyces boulardii. LYLBIOTIC ir vienas no retajām probiotikām tirgū, kas ir tīru probiotiku/prebiotiku saturošs komplekss, brīvs no jebkādām palīgvielām. Nesatur mākslīgās krāsvielas, laktozi vai lipekli, konservantus, sāli vai raugu, alergēnus, smagos metālus vai ĢMO. Draudzīgs veģetāriešiem. LYLBIOTIC ir piemērots arī bērniem no 3 gadu vecuma jeb brīža, kad bērns var norīt veselu kapsulu. Radīts Francijā.

