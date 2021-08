Dženkinsa: negribu iedomāties, cik slikti varēja būt

44 gadus vecā Klēra Dženkinsa no Kamburnas šomēnes inficējās ar Covid-19 no savas 13 gadus vecās meitas, kura mājvietā tika izolēta no pārējiem ģimenes locekļiem. Kad meitas karantīnas laiks bija beidzies, nevienam no pārējiem ģimenes locekļiem tests nav bijis pozitīvs.

"Bet četras dienas vēlāk manam vīram sāka parādīties simptomi. Vēl pēc divām dienām viņa tests bija pozitīvs, kamēr es joprojām biju negatīva," atminas Dženkinsa, piebilstot, ka vēl pēc divām dienām arī viņas tests uzrādījis pozitīvu rezultātu.

Gan Dženkinsa, gan viņas vīrs ir pilnībā vakcinēti kopš aprīļa.

"Tas mums bija pārsteigums, kad mēs saslimām. Vīrs slimoja smagāk. Mēs kādu laiku patiešām uztraucāmies par viņu - viņam 10 dienas bija pilns simptomu saraksts," stāsta sieviete.

Saslimšanas dēļ bijis jāatceļ šogad vienīgās izplānotās brīvdienas. "Es joprojām jūtos patiesi pateicīga, ka saņēmu vakcīnu. Es negribu iedomāties, cik slikti varēja būt, ja mēs nebūtu pilnībā vakcinēti."

Praiss: esmu pārliecināts, ka vakcinācija palīdzēja mazināt simptomus

54 gadus vecais Saimons Praiss, vietējās pašvaldības darbinieks no Abingdonas, uzskata, ka inficējies ar Covid-19, jūlijā apmeklējot Eiropas futbola čempionāta pusfināla spēli starp Angliju un Dāniju Vemblija stadionā.

Viņš stāsta, ka ievēro piesardzības pasākumus jau kopš pandēmijas sākuma, strādā no mājām. "Vemblijs bija vienīgā vieta, kuru pāris reizes apmeklēju, izņemot veikalus un reizēm biroju. Es nebiju socializējies citos veidos. Divas dienas pēc spēles man bija pozitīvs tests. Sociālā distancēšanās tur nebija liela. Es valkāju masku, bet, iespējams, biju viens no simta, kurš to darīja," atceras Praiss.

Kad tests uzrādījis pozitīvu rezultātu, Praiss ar sievu sākuši gulēt atsevišķās istabās. "Par laimi, mana sieva visu laiku bija negatīva. Esmu pārliecināts, ka vakcinācija palīdzēja mazināt simptomus. Man ir bijuši sliktāki saaukstēšanās gadījumi, lai gan divas vai trīs dienas es jutos slikti, un mana garša joprojām nav atgriezusies par visiem 100%. Es joprojām ieteiktu ikvienam vakcinēties," stāsta vīrietis.

Makgvaira: tas nebija jauki, bet neviens no mums nebija nopietni slims

28 gadus vecā Hanna Makgvaira no Londonas kopā ar draugiem augusta sākumā devās uz "Wilderness" festivālu Oksfordšīrā, kur palika pāris dienas.

"Lai iekļūtu festivālā, bija jāuzrāda vakcinācijas fakts vai negatīvs tests. Dažiem no mums nedēļu pēc festivāla bija pozitīvs Covid-19 tests, neraugoties uz to, ka bijām vakcinēti. Mēs zinām arī citus, kuri apmeklēja pasākumu un saslima, lai gan festivāls tika dēvēts kā "drošs pret Covid"," stāsta Makgvaira.

Sākotnēji viņa domājusi, ka ir saindējusies ar pārtiku, jo vēmusi, bet tad uzzinājusi, ka tas arī ir viens no Covid-19 simptomiem. Viņa stāsta, ka vēlāk piedzīvojusi arī klepu, galvassāpes, nogurumu. "Tas nebija jauki. Mēs visi esam jauni, neviens no mums nopietni nesaslima. Es domāju, ja apkārt ir tik daudz cilvēku, pat ja atrodaties ārā, vienmēr pastāv risks, ka kāds var inficēties."

Inficēšanās risks nav izslēgts, bet vakcīna aizsargā pret hospitalizāciju

Saslimstības datu analīze Apvienotajā Karalistē liecina, ka pilnībā vakcinētiem pieaugušajiem, kuri inficējušies ar Covid-19 delta vīrusa variantu, vīrusa līmenis organismā var būt pat tikpat augsts, kā nevakcinētiem cilvēkiem, raksta "The Guardian". Tas vieš bažas, ka sasniegt pūļa imunitāti būs neiespējami.

Ir gūti pārliecinoši pierādījumi, ka Covid-19 vakcīna spēj nodrošināt aizsardzību pret hospitalizāciju un nāvi, tomēr jaunākā datu analīze rāda, ka, lai gan pabeigts vakcinācijas kurss samazina inficēšanās risku, tas tomēr nav izslēgts, turklāt inficēšanās ar delta vīrusa variantu ir īpaši bīstama, jo tādā gadījumā vakcinētais var pārnēsāt vīrusu pat tādā līmenī, kādā nevakcinētais.

Pētījumā, kas gan vēl pirms publicēšanas medicīnas žurnālos ir jāapstiprina, atklāts, ka Covid-19 vakcīnu efektivitāte pret delta variantu ir samazinājusies, salīdzinot ar iepriekš Lielbritānijā dominējošo alfa vīrusa variantu.

Tai pašā laikā dati par hospitalizāciju liecina, ka vakcīnas joprojām aizsargā inficētos no smagiem saslimšanas gadījumiem.

Aina Latvijā

Pēdējo dienu laikā saslimstības līmenis Latvijā paaugstinās. Ceturtdien Latvijā tika atklāts 181 jauns Covid-19 inficēšanās gadījums: no tiem 155 cilvēki bijuši nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, bet 26 vakcinēti.

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) dati liecina, ka Covid-19 saslimstības 14 dienu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā šobrīd ir 85,1, bet pirms nedēļas tas bija 64,1. Tikmēr ES un EEZ vidējais rādītājs nedēļas laikā samazinājies no 205,1 līdz 204,55.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", 14 dienu kumulatīvajam Covid-19 gadījumu skaitam uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedzot 100 un sasniedzot 120, tiks ieviestas jaunas epidemioloģiskās drošības prasības.

