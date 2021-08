Piešķir ūdenim garšu: 21 veselīga recepte

“Ar dabīgām garšām bagātinātam ūdenim ir vairāki plusi. Pirmkārt, tas garšo atsvaidzinoši, palīdzot uzņemt diennaktī nepieciešamo šķidruma devu. Otrkārt, satur antioksidantus, attīra organismu un izvada liekos toksīnus. Treškārt, vairums no tradicionālajām pamata piedevām – citrusaugiem, dzērvenēm vai āboliem – satur ūdenī šķīstošos vitamīnus, tostarp vērtīgo C vitamīnu, kas stiprina imunitāti un kapilāru sieniņas, palīdz uzsūkties dzelzij, paaugstina fizisko un garīgo izturību, veicina kolagēna veidošanos, līdz ar to uzlabo ādas stāvokli, kā arī veic virkni citu organismam nepieciešamu funkciju,” stāsta Amanda Ozoliņa. “Latvijas vasara mūs lutina ar vairākām dabas veltēm, kas lieliski noder kā piedevas ūdenim. Vienlaikus, lai iegūtu neparastākas garšu kombinācijas, var izmantot arī tropiskos augļus. Pēc padzeršanās ieteicams augļus, ogas un dārzeņus apēst, tādējādi uzņemot arī to sastāvā atrodamās vērtīgās šķiedrvielas.”

Kā pagatavot garšām bagātīgu ūdeni dažādām gaumēm?

Pirmais solis ir vēlamo produktu sagatavošana: augļu, dārzeņu un garšaugu nomazgāšana un, ja nepieciešams, nomizošana, tad sagriešana šķēlītēs, daiviņās, kubiņos vai strēmelītēs, kā arī kauliņu izņemšana (piemēram, plūmēm vai persikiem). Nākamais solis: izvēlētie produkti jāieliek stikla krūkā, krūzē vai glāzē, virsū uzlejot aukstu ūdeni. Ja ūdens ir istabas temperatūrā, tam var pievienot pāris kubiņus ledus. Visbeidzot jāļauj ūdenim mazliet nostāvēties.

Ja ūdens bagātināts ar sagrieztiem produktiem, tas būs gatavs lietošanai jau pēc pāris stundām. Ja ūdenim pievienotas veselas ogas, rozmarīns, ingvers vai āboli, tas jānostādina ilgāk un ledusskapī to var atstāt 6–8 stundas – vakarā var sagatavot dzērienu, kas tiks dzerts nākamajā dienā. Jo ilgāk produkti stāv ūdenī, jo tam ir izteiktāka garša, tomēr, ja gatavais ūdens atrodas istabas temperatūrā, to vajadzētu izdzert pāris stundu laikā, lai tas nesāktu bojāties.

Atkarībā no tā, cik daudz cilvēks patērē ūdeni, jāizvēlas ūdens tilpums un produktu daudzums.

Farmaceite atgādina, ka cilvēkam dienā vēlams izdzert 30 mililitrus ūdens uz katru ķermeņa kilogramu. Ja cilvēks sver 50 kilogramus, tad viņam jāizdzer 1,5 litri ūdens.

Karstā laikā būtu ieteicams patērēt vairāk ūdens nekā ikdienā, jo augstās temperatūras dēļ organisms var ātri zaudēt šķidrumu un pārkarst. Vispirms ūdenī var ielikt sauju augļu vai ogu un zariņu garšaugu. Ja šķiet, ka garšu vēlētos izteiksmīgāku, var droši pievienot papildu piedevas.

“Ar augļiem, dārzeņiem vai garšaugiem bagātinātā ūdens receptes iespējams pārveidot pēc savām vēlmēm un vajadzībām. Piemēram, ja patīk piparmētru svaigums vai rozmarīna smarža, tad šo augu lapiņas var pievienot jebkuram ūdens “kokteilim”. Cilvēkiem, kuriem nepatīk eksperimentēt, piemērotākas būs klasiskas un pārbaudītas vērtības: citrusaugi, āboli vai gurķi. Savukārt tie, kuri vēlas izmēģināt jaunas garšas, var radoši izpausties – teju visas ēdamās ogas un augļi ir lieliski piemēroti ūdens garšas bagātināšanai,” saka farmaceite.

Klasikas cienītājiem

Laims, citrons un apelsīns. Citrusaugi ir klasiska un veselīga izvēle, un tos iespējams variēt dažādās proporcijās. Ūdens saturēs vērtīgo C vitamīnu, karstā laikā lieliski veldzēs un novērsīs ādas sausumu.

Gurķu šķēlītes. Stabila vērtība – gurķi lielākoties neizraisa alerģijas, ūdens piemērots teju jebkuram cilvēkam, tam ir maiga, svaiga garša un viegla, vasarīga smarža. Gurķi mazina ēstgribu, uzlabo vielmaiņu un atjauno šūnas.

Greipfrūtu šķēlītes un rozmarīns. Pievienojot greipfrūtam rozmarīnu, var iegūt citādākas garšas nianses. Rozmarīnam ir specifiska smarža un garša, tomēr tas ir plaši pielietots garšaugs. Tas satur dzelzi, kalciju, B6 vitamīnu. Palīdz samazināt iekaisumu un temperatūru. Savukārt greipfrūts uzlabo gremošanas un zarnu trakta darbību, palīdz izvadīt no ķermeņa toksīnus, regulē vielmaiņas procesus un mazina izsalkumu. Svarīgi atcerēties, ka greipfrūtu nedrīkst lietot kopā ar medikamentiem – tas var mazināt zāļu iedarbību.

Svaigas piparmētru lapas. Pasaulē eksistē neskaitāmi daudz piparmētru veidu. Viss, kas jādara, ir jāatrod sev pēc smaržas un garšas tīkamākā. Piparmētra ir pateicīgs augs audzēšanai uz palodzes, balkona vai dārzā. Tā uzlabo gremošanas darbību un nomierina, kā arī palīdz gadījumā, ja ir slikta dūša vai vemšana.

Kivi un zemenes. Attīra organismu, svaigi smaržo, un tiem piemīt tīkama garša. Kivi zināms kā bagātīgs C vitamīna avots, savukārt zemenes satur daudz dzelzs, iekustina vielmaiņu un palīdz šūnām atjaunoties. Šajās ogās tāpat ir arī daudz cinka, kas labvēlīgi ietekmē libido.

Zemene, citrons un baziliks. Kombinācija, kuru var variēt, citrona vietā izvēloties laimu vai gurķi. Baziliks piešķir ūdenim papildu svaigumu, tas ir K vitamīna avots, kas nepieciešams veselīgai asinsritei, stipriem kauliem un zobiem.

Ābols, biete un burkāns. Biete ieteicama tiem, kam ir dzelzs deficīts un zems hemoglobīna līmenis, un tā piešķir ūdenim rozā nokrāsu. Ūdenim ir viegli salda garša, lieliski attīra organismu no sārņiem. Katru produktu var griezt šķēlītēs vai gabaliņos. Proporciju katrs var variēt pēc savas gaumes un garšas sajūtas. Burkāns satur B grupas vitamīnus, C un E vitamīnus un dažādas minerālvielas. Tajā ir daudz šķiedrvielu. Burkānā tāpat ir atrodams beta karotīns, kam piemīt antioksidanta īpašības.

Ābols un dzērvenes. Divas Latvijas dabas veltes, kas vasaras otrajā pusē ir plaši pieejamas, turklāt ir arī ļoti gardas un veselīgas. Atsvaidzinoša un veselīga izvēle. Ābols ir labs antioksidantu un minerālvielu avots, veicina vielmaiņu, regulē holesterīna līmeni un stiprina imūnsistēmu. Savukārt dzērvenes palīdz organismam cīnīties pret vīrusiem.

Ābols un kanēļa standziņas. Ziemassvētku smaržu karstā vasaras dienā var noķert, ūdenim pievienojot ābolu un pāris kanēļa standziņas. Jo ilgāk abas sastāvdaļas atrodas ūdenī, jo kanēlis būs jūtams izteiktāk. Kanēļa standziņas satur vielas, kas uzlabo omu, veicina darbaspējas un smadzeņu darbību.

Upenes un piparmētras. Tās ir dabas veltes, ko iespējams saplūkt omītes dārzā vai atrast teju jebkurā lielveikalā vai tirgū. Upenes ir izteikti bagātas ar C vitamīnu un kopā ar piparmētrām lieliski veldzē karstā laikā.

Gurķis, selerija un citrons. Attīrošs, atsvaidzinošs kokteilis. Selerija līdzsvaro cukura un holesterīna līmeni asinīs, satur A vitamīnu, kas svarīgs veselai ādai, kā arī C un K vitamīnus – asinsritei un imunitātei.

Gardēžiem

Ananass, kokosriekstu gabaliņi, laims. Garšo kā īsts kokteilis, tropiskā garša ļauj "apmānīt" sevi un dzert ūdeni vairāk. Labi garšo, kad ir vēss, tamdēļ pirms lietošanas to var papildināt ar pāris ledus gabaliņiem.

Zemenes un ananass. Vienkārša, bet izcili garda kombinācija. Ananass uzlabo cukura vielmaiņu un palīdz regulēt svaru – satur bromelaīnu, kas veicina metabolismu jeb vielmaiņu, magniju un B6 vitamīnu, kas vajadzīgs veselai nervu sistēmai, kā arī folskābi imunitātei, sirds un asinsvadu sistēmas normālai darbībai.

Mango, avenes un ingvers. Viegli pikanta garša. Vasarīgais ūdens "kokteilis" attīra organismu un uzlabo gremošanas sistēmas darbību. Mango sastāvā ir A un C vitamīni, kas uzlabo imunitāti, kā arī vērtīgas minerālvielas, sākot no kalcija, līdz magnijam un dzelzij, labvēlīgi iedarbojas uz nervu sistēmu, sirds un asinsvadu sistēmu. Ingvers mazina nogurumu un satraukumu.

Mellenes, citrons un rozmarīns. Krāsains, atspirdzinošs dzēriens. Mellenes satur daudz antioksidantu, kas nepieciešami veselīgai ādai.

Arbūzs un kivi. Garšīgs eksotisko augļu dzēriens, kas atsvaidzina un bagātina organismu ar C vitamīnu. Mazina tūsku.

Piparmētra, granātābols, laims. Granātābola sēkliņas satur daudz C vitamīna un kālija, kas svarīgs veselai asinsrites un nervu sistēmas darbībai.

Aprikozes, avenes un kazenes, piparmētra. Vasarīgs un košs dzēriens, kas garšos teju visiem, tajā skaitā bērniem. Aprikozes, avenes un kazenes satur daudz antioksidantu. Piparmētra ne tikai atsvaidzina, bet arī stabilizē gremošanas sistēmas darbību.

Persiks vai nektarīns un plūmes. Viegli saldens un gards dzēriens. Vasara ir īstais laiks, lai nogaršotu ar plūmēm bagātinātu ūdeni, turklāt eksotiskie persiki vai nektarīni dos papildu garšas nianses. Veicina vielmaiņu, labs mikroelementu un vitamīnu avots.

Ābols un apelsīns ar krustnagliņām. Ja klasikā ābolu un kanēļa standziņu dzēriena vietā ir vēlme izmēģināt ko citu, kas atgādina ziemas vakarus, tad ābolu un apelsīnu šķēlītēs var iedurt krustnagliņas un tad iemest tās vēsā ūdenī. Ieguvums – ne tikai gards, svaigi salds dzeramais ūdens, bet arī tīkami smaržīga telpa, kas aizbiedēs mušas, odus un citus knišļus.

Vīnogas, citrons un rozmarīns. Dzēriens piemērots ne tikai vasarai, bet arī ziemai, kad vietējo dabas velšu ir krietni mazāk. Ūdens bagāts antioksidantiem. Vīnogas satur daudz C vitamīna, kālija un kalcija.

Ja nav problēmu ar cukura līmeni asinīs un nav liekā svara, ūdenim var pievienot tējkaroti medus vai kādu dabīgu, paštaisītu sīrupu, piemēram, aroniju, cidoniju vai pīlādžu sīrupu. Estētiskajam baudījumam, pasniedzot dzērienu ciemiņiem, tajā var peldināt ēdamos augus – anīsa, bazilika, kliņģerīšu, ceriņu, ābeļu vai ķirbju ziedus, saldo zirņu dīgstus vai spradzenes.