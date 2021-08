Palīgā – saules un ūdens bojāti mati! Kā atgūt to veselīgumu un mirdzumu?

Matu bieds – sāļais jūras ūdens un saule

Vasara nav iedomājama bez saules un ūdens peldēm. Ja par sejas un ķermeņa ādas īpašāku kopšanu piedomājam, tad nereti aizmirstam par to, ka saule un ūdens var būt arī mūsu matu lielākie ienaidnieki, tāpēc arī matu kopšanai nepieciešamas papildu rūpes. “Euroaptieka” farmaceite Zane Melberga norāda, ka, lai arī jūras ūdens labvēlīgi ietekmē ķermeni kopumā, matiem tas dara pretēju efektu.Ņemot vērā to, ka jūras ūdenī ir liela sāls koncentrācija, tas matus ievērojami sausina, līdz ar to padara arī trauslus, kā arī mazina matu krāsas pigmentu.

Savukārt ilgstoša saules un ultravioletā starojuma iedarbība ne tikai bojā matus, padarot tos sausākus, trauslākus, bet arī veicina matu krāsas zudumu, padarot to blāvu. Svarīgi rūpēties arī par galvas ādu – vasarā spēcīgo saules staru dēļ tā var būt sausa, niezoša un lobīties, kas var negatīvi ietekmēt matu stāvokli.

Kādas pazīmes liecina par bojātiem matiem?

Sausi mati – vienkāršākais veids, kā noskaidrot, vai mati ir sausi, ir pavērot tos pēc tam, kad tie ir tikko izmazgāti. Ja matu gali ātri kļūst sausi, tad tā ir pirmā pazīme, kas liecina par to, ka tie ir bojāti. Par to var liecināt arī matu elektrizēšanās, velkot sintētisku apģērbu vai ķemmējot matus ar plastmasas ķemmi. Lai mazinātu galvas ādas un matu sausumu, nepieciešamsizvēlēties manu kopšanas līdzekļus, kas pare-dzēti tieši sausiem matiem, tāpēc aicinām pievērst uzmanību, vai to sastāvā ir keratīns, kofeīns, augu ekstrakti, dabīgās eļļas vai vitamīni, kas atjaunos bojātās matu vietas un aizsargās matu struktūru. Pirms to iegādes, svarīgi pievērst uzmanību, vai tie nesatur sulfātus, jo tad šampūns palīdzēs saglabāt matu dabisko mitrumu un spīdumu. Tāpat papildus var uzņemt arī A vitamīnu, kas palīdzēs radīt sebumu (eļļu uz skalpa), mazinot matu sausumu un šķelšanos, kā arī matu izkrišanu.

Mati pastiprināti izkrīt – matu izkrišanu veicina ne tikai ilgstoša atrašanās saulē vai peldes jūras ūdenī, bet arī hronisks stress, nepareiza matu kopšana, nepilnvērtīgs uzturs, vitamīnu trūkums, kā arī to var veicināt vairāku apstākļu kopums, tāpēc svarīgi izsvērt katru no tiem, lai vajadzības gadījumā mainītu paradumus un situāciju uzlabotu. Aizvadīto sešu mēnešu laikā aptiekas apmeklē arvien vairāk klientu, kas izslimojuši covid-19 un tagad saskaras ar papildu veselības problēmām, no kurām viena ir arī pastip-rinātu matu izkrišana.

Lai mazinātu matu izkrišanuvar lietot arī speciālus matu kopšanas līdzekļus, kas satur kofeīnu, ginkgobi-lobu, žeņšeņu vai citas aktīvās vielas, lai nostiprinātu matu saknes,neļaujot matiem izkrist, kā arī dabīgi veicinātu matu augšanu. Farmaceite iesaka lietot arī speciālas ampulas matu augšanai, kas piemērotas ikvienam. Tās palīdz apturēt matu izkrišanu un veicina jaunu matu augšanu, taču svarīgi tās lietot pilna kursa ietvaros, lietojot vienu ampulu dienā, sešu nedēļu periodā.

Sašķēlušies matu gali –kad matu gali kļūst sausi, trausli un bojāti, tie sāk šķelties. To pateikt ir vienkār-ši, ja, paskatoties uz matu galiem, redzams, ka vairāki vai pat visi mati ir galos sadalījušies, tas nozīmē, ka tie jau ir sašķēlušies un tos diemžēl vairs neglābs pat ne dārgākais šampūns vai kondicionieris. Šie līdzekļi tikai kādu laiku var padarīt matus gludus. Vienīgais risinājums ir aplīdzināt sašķeltos matu galiņus un pievērst īpašu rūpību to mitrināšanai un barošanai, izmantojot serumu vai eļļu, kas paredzēta tieši sausiem un sašķeltiem matu galiem, kas nodrošinās to aizsardzību un noturību pret lūšanu.

Vai tiešām vasarā rūpējies par matiem pareizi? Farmaceites ieteikumi

Mazgā matus biežāk– vasarā galvas āda un mati ir vairāk pakļauti netīrumiem, sviedriem un pludmales smiltīm, un tāpēc tos var nākties mazgāt biežāk kā ierasts. Šādos gadījumos labāk lietot speciālus, ap-tiekās iegādājamos līdzekļus – šampūnus, želejas, skrubjus, kas paredzēti tieši galvas ādas attīrīšanai un mitrināšanai. Atšķirībā no parastajiem līdzekļiem, tajos PH līmenis ir 5,5, un tie nebojās matā esošā keratīna struktūru, kā to dara citi, sārmus saturoši līdzekļi, tāpēc tie ir īpaši piemēroti arī matu stiprināša-nai un mitrināšanai. Farmaceite iesaka šampūnu ieklāt galvas ādā un izskalot, procesu atkārtojot pat divas reizes, lai tas labāk attīrītu galvas ādu. Savukārt matu kopšanas līdzekļi, kas tiek pārdoti sadzīves un skaistumkopšanas preču veikalos, var saturēt vielas, kas ir pārāk spēcīgas un pārlieku attīra matus no dabiskajām taukvielām.

Zane Melberga norāda, ka nereti kunsultējot klientus nākas dzirdēt gan par neatbilstoša šampūna dau-dzuma lietošanu, gan par nepareizu tā izmantošanu. Mati nekļūs tīrāki, ja mēs lietosim vairāk šampū-na.Vispareizāktonelielā daudzumā,apļveida kustībām iestrādāttikai galvas ādā, ļaujot tam pašam noklāt matus visā to garumā, tādejādi tos nesausinot.

Jāatceras matus izskalot ar tīru ūdeni arī pēc peldes jūrā, lai mazinātu sāls kaitīgo ietekmi uz matiem, bet, ja tas nav iespējams – matos var ieklāt kondicionieri, ko nevajag izskalot. Savukārt, ja pelde bijusi kādā no saldūdens ūdenstilpnēm, tad tajās esošais ūdens matiem nenodarīs lielu kaitējumu, taču tāpat pēc peldes matus nepieciešms izskalot ar tīru ūdeni, lai no tiem izskalotu netīrumus.

Izvēlies atbilstošus līdzekļus – vasarā jo īpaši svarīgi irizvēlēties mitrinošus matu kopšanas produktus – šampūnu, kondicionieri, kā arī serumu vai masku, kuru sastāvā ir hidrolizēts keratīns vai zīds, glicerīns vai rauga ekstrakts, kura sastāvā ir B grupas vitamīni. Gadījumos, kad galvas āda ir izteikti sausa un niezoša, jāizvēlasmatu kopšanas līdzekļus jutīgai ādai. Tāpat svarīgi pasargāt matus no saules staru kaitīgās iedarbības, tāpēc pirms došanās saulē ieteicams lietot matu masku ar SPF, kas palīdzēs aiz-sargāt matus ne tikai no saules, bet arī no sālsūdens kaitīgās iedarbības. Ņemot vērā to, ka aptiekās ir plašs līdzekļu klāsts, kas piemērots dažādām problemātikām, lai izvēlētos sev atbilstošāko līdzekli, ietei-cams konsultēties ar farmaceitu.

Ļauj izžūt dabīgā veidā – lai neradītu matiem bojājumus, pēc matu mazgāšanas jācenšas izvairīties no to berzēšanas dvielī. Tā vietā mati jāaptin ar dvieli, tos maigi nosusinot, un ļaut tiem izžūt dabīgā veidā vai ļauj tiem izžūt vismaz par aptuveni 80%, lai pēc tam tos fēnotuzemas temperatūras režīmā, taču tad matos nepieciešams ieklāt speciālu līdzekli, kas tos aizsargās no karstuma.

Veic galvas masāžu – relaksācijas procedūras nepieciešamas ne tikai ķermenim, bet arī galvas ādai. Lai to veiktu, iesakāmizvēlēties koka ķemmes ar noapaļotiem sariem, kas ķemmējot veic galvas masāžu, uzlabo galvas asinsriti un līdz ar to veicina arī matu augšanu, vienlaikus stimulējot dabisko matu spīdu-mu.

Ķemmē saudzīgi – gadījumos, ja mati ir savēlušies, tad tos labāk ķemmēt, kad uz tiem ir uzklāta matu maska – tad matu atšķetināšana notiks vieglāk un nebūs tik sāpīga, kā arī būs saudzīgāk pret matiem. Pēc tam, kad mati ir izķemmēti, matu masku izskalo un ļauj matiem dabīgi izžūt. Matus labāk ir ķemmēt, kad tie ir sausi, izvēloties matu ķemmi ar retiem sariem. Ieteicamsizvairīties no mitru matu ķemmēšanas, jo tad mati ir trauslāki un vairāk pakļauti dažādiem iespējamiem bojājumiem.

Rūpējies par matiem arī “iekšēji” – lai mati labi augtu, būtu spīdīgi un veselīgi, ēdienkartē ik dienu iekļaujot vismaz 40-60 gramus olbaltumvielu, lietojot uzturā tādus produktus kā gaļu, zivis, olas, piena produktus, pākšaugus un citus. Tāpat aptiekās pieejami arī uztura bagātinātāji – vitamīnu komplekss, kuru sastāvā ir B grupas vitamīni, C vitamīns, cinks un selēns, kas palīdzēs uzlabot ne tikai matu, bet arī ādas un nagu stāvokli, tos papildinot ar vairākiem vitamīniem un mikroelementiem.