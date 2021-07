It kā nenozīmīga lietiņa, bet var izdarīt tik daudz!

Slimnīcas Pacientu pieredzes un klientu vadības daļas Pacientu pieredzes projektu vadītāja paskaidroja, ka slimnīcai rūp pacientu un ģimeņu pozitīva pieredze, un rūpes par to ir arī daļa no slimnīcas stratēģijas. "Veiksmīgu ārstniecību un sadarbību ar medicīnas personālu veicina ne tikai lielisks mediķu darbs, bet arī rūpes par pacientu labsajūtu, baiļu mazināšanu, pietiekamas informācijas pieejamību un citiem ar ārstniecību it kā tieši nesaistītiem faktoriem, kas kopā veido šo pieredzi."

No šī gada par dažādiem pacientu pieredzes uzlabojumiem ir atbildīga jauna struktūrvienība - Pacientu pieredzes daļa. Tā, balstoties pasaules labāko slimnīcu praksē un pētījumos par to, kā veicināt pozitīvu pieredzi, kā arī balstoties pacientu pieredzes aptaujā, ievieš virkni mazākus un lielākus jauninājumus slimnīcā gan pacientiem un ģimenēm, gan arī pašiem darbiniekiem. "Drosmes kaste ir viens no šiem it kā nelielajiem, bet ļoti būtiskajiem jaunumiem."

Katrs var atrast kaut ko sev

Straume skaidroja, ka Drosmes kaste ir kārba, kas piepildīta ar mantām, un pacients par drosmīgi izturētu manipulāciju vai izmeklējumu var pats izvēlēties mantiņu.

Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pārstāve Austra Straume.

"Tā kā drosmīgi ir pilnīgi visi mūsu pacienti, mantiņas vajadzētu saņemt ik katram. Ar drosmi šajā gadījumā mēs saprotam vienkārši faktu, ka mazajam vai lielajam cilvēkam ir bijis jānonāk slimnīcā, nevis kādu īpaši izrādītu bezbailību. Baidīties, esot slimnīcā, ir pavisam normāli, mūsu uzdevums ir šīs bailes mazināt un Drosmes kastes šo darbu veic lieliski!"

Drosmes kaste ir salīdzinoši neliela - tāda, lai pacients varētu tajā ieskatīties un pamanīt sev visinteresējošāko mantu. Tajā ietilpst vidēji 60 neliela izmēra mantas. Kopā slimnīcā ir aptuveni 50 šādas kastes.

Sākums pie mazajiem vēža slimniekiem

Straume atzina, ka Drosmes kaste nav Bērnu slimnīcas ideja, tā ir diezgan sena un ierasta prakse daudzās pasaules slimnīcās, īpaši onkoloģijas pacientiem, kam nepieciešams veikt ļoti daudz, dažādu, regulāru un bieži nepatīkamu vai ļoti nogurdinošu procedūru. "Ir svarīgi motivēt bērnu turpināt varonīgi šīs procedūras veikt, kā arī vienkārši viņu iepriecināt un apbalvot, jo šie pacienti ir patiesi drosmīgi."

Arī Bērnu slimnīcā šīs kastes sākotnēji parādījās tieši Onkoloģijas nodaļā. "Bet mēs nebūt neesam pirmie Latvijā, kas ko tādu izmanto. Zinu, ka ir vairākas zobārstniecības, kas šādi apbalvo mazos drosminiekus, kas apmeklējuši zobārstu vai zobu higiēnistu."

Milzīgs satraukums par procedūru

Bērns un arī viņa ģimenes locekļi, nonākot slimnīcā, ir satraukušies pat tad, ja jāveic pavisam maza un nesāpīga procedūra - just satraukumu ir pavisam normāli. "Dažreiz satraukums var būt tik liels, ka bērnu ir grūti pierunāt veikt kādu procedūru, tā ievelkas, varbūt pat nav iespējams to veikt, bet bērna bailes tikai aug augumā un arī vecāks var sākt justies bezspēcīgs un izmisis.

Te arī Drosmes kaste spēlē tiešām izšķirošu lomu: parādot kasti un pasakot, ka pēc (bet, ja bailes pavisam lielas – arī pirms) procedūras varēs izvēlēties mantiņu, uzmanība no iespējamām sāpēm, ko radīs procedūra, pāriet uz faktu, ka būs šis apbalvojums, stress samazinās un arī sajūta, ka viss ir sāpīgi, mazinās.

Pozitīva pieredze slimnīcā

Īstermiņā Drosmes kaste mazina satraukumu kā bērnam, tā vecākiem un palīdz personālam ātrāk un veiksmīgāk veikt procedūru, kā arī samazina procedūras laiku, jo nav nepieciešams pierunāt to veikt.

Bet ir arī ilgtermiņa ieguvums – tā ir pozitīva pieredze, tātad pozitīva asociācija ar slimnīcu, kas nozīmē, ka nākamajā reizē bērns, iespējams, jau stipri mazāk baidīsies te ierasties, jo viņam šī vieta asociēsies ar prieku saņemt apbalvojumu!" Straume raksturoja Drosmes kastes nozīmi.

Dāvaniņas visiem bērniem

Viņa atklāja, ka sākotnēji mantiņas bija pieejamas tikai Onkoloģijas nodaļas pacientiem, vēlāk arī dažos ambulatorās pieņemšanas kabinetos. "Bet iepriekšējā gadā, pateicoties patiešām apbrīnojamai un nesavtīgai cilvēku iniciatīvai, mantas tika saziedotas tādā apjomā, ka nospriedām: ir laiks ieviest tās pilnīgi visos procedūru kabinetos - gan ambulatorajos, gan stacionāra.

Drosmes kaste.

Mēs nekādā veidā nevēlamies šķirot pacientus tādos, kas ir pelnījuši vairāk vai mazāk, katrai mazajai un arī lielajai sirsniņai būšana slimnīcā ir pārdzīvojums, dažreiz pat vienkārša saruna ar ārstu prasa drosmi. Ja iespējas ļautu, Drosmes kastes būtu pilnīgi visos, arī ārstu kabinetos."

Pozitīvi, ka dāvanas ir paredzētas pilnīgi visu vecumu pacientiem. Slimnīcā ir pacienti līdz 18 gadu vecumam, un darbinieki cenšas, lai ir kaut kas atbilstošs visiem vecumiem un interesēm.

Patlaban kastes ir pavisam tukšas

Slimnīcas pārstāve pastāstīja, ka Drosmes kastes gan Latvijā, gan pasaulē balstās uz ziedojumu principa, tāpēc šī iniciatīva ir pilnīgā atkarīga no līdzcilvēku aktivitātes un vēlmes iesaistīties. Līdz ar to arī kastes saturs nereti ir atkarīgs no ziedotāju interesēm un iespējām. Šobrīd kastes ir pavisam tukšas un ļoti vajadzīgs to papildinājums.

"Mazos un lielos pacientus atbalstīt var vai nu iegādājoties mantas un nogādājot tās mums slimnīcā vai arī ziedojot naudu tām Bērnu slimnīcas fonda mājas lapā, un mēs tālāk iegādājamies tās mantas, kas konkrētajā brīdi trūkst visvairāk. Ir vairāki uzņēmumi, kas rīkojuši labdarības pasākumus, kur katrs darbinieks iegādājas mantiņu, iemet lielā kastē un nogādā mums, citi rīko labdarības tirdziņus un par iegūtajiem līdzekļiem iegādājas mantas."

Straume skaidroja, ka ir ļoti svarīgi nodrošināt mantu pieejamību visu laiku. "Tā kā tas ir atkarīgs no ziedotāju aktivitātes, mēs aicinām līdzcilvēkus iesaistīties un atbalstīt mūs visa gada garumā.

Maza lietiņa, bet tāds efekts!

Atsauksmes no vecākiem un arī personāla [par Drosmes kastes izmantošanu] ir patiešām pozitīvas, un brīžiem šķiet neticami, kā šāda maza, it kā nenozīmīga lietiņa var izdarīt tik daudz.

Esmu to pārbaudījusī pati uz sava bērna, kurš pēc nepatīkamas procedūras atcerējās tikai faktu, ka varēja izvēlēties mantu, un bija gatavs procedūru atkārtot, kad vien nepieciešams. Šī sajūta un gatavība procedūru atkārtot ir ļoti svarīga situācijās, kad procedūras bērniem ir regulāras vairāku mēnešu vai gadu garumā."

Bīstamās magnētiskās lodītes

Drosmes kastē noteikti nevajadzētu ievietot mantas, kas var nodarīt kaitējumu bērnam, piemēram, satur magnētiskās lodītes, kas ir ārkārtīgi bīstami un diemžēl Bērnu slimnīcā pārāk regulāri nonāk bērni, kas šīs lodītes ir tīšām vai netīšām norijuši.

"Mēs aicinām neievietot mantas, kas veicina agresiju vai vardarbību, tomēr tā ir katra pircēja subjektīva izvēle un skatījums. Noteikti nevar ievietot ēdienu, tajā skaitā saldumus. Infekciju riska dēļ nedrīkst ievietot lietotas mantas pat tad, ja tās ir šķietami labā stāvoklī.

Aicinām arī vecākus un pavadošās personas sekot līdzi, lai bērns no Drosmes kastes izvēlas vecumam atbilstošu mantu, jo tajās būs mantas gan pavisam mazajiem, gan pusaudžiem."

Ik mēnesi vairāki tūkstoši dāvaniņu

Mēnesī tiek izdalītas aptuveni 7000 mantiņu. "Šis gan ir aptuvens aprēķins. Tomēr, ņemot vērā, ka ambulatorie apmeklējumi gadā vien ir ap 300 000, mantas varētu būt krietni vairāk."

Neaizmirst par lielajiem drosminiekiem

Turklāt slimnīcā domā ne tikai par mazajiem pacientiem un viņu drosmes stiprināšanu, bet arī pusaudžiem. "Jā, noteikti, pusaudži ir tieši tik pat svarīgi un ne mazāk pelnījuši apbalvojumu, un mēs cenšamies katrā kastē likt kaut ko, kas varētu priecēt arī mūsu lielākos pacientus.

Arī visus ziedotājus aicinām neaizmirst par lielajiem drosminiekiem. Domāju, arī pieaugušajiem kaut kas līdzīgs varētu itin labi palīdzēt, jo arī mums nereti ir ļoti bail doties pie ārsta, īpaši, ja saglabājusies kāda negatīva pieredze."

Lai tikai kāds nepaliku bez mantiņām

Sarunas noslēgumā Straume pateicās visiem, kas līdz šim ir ziedojuši mantas - dažādas nevalstiskas organizācijas, lieli un mazi uzņēmēji, privātpersonas, kas atbrauc un iedot sarūpēto, daudzas skolas un pirmskolas visā Latvijā, kā arī Bērnu slimnīcas fonds un slimnīcas kolēģi, kas krīzes situācijās paši ziedo, pērk un nes mantas, lai tikai kāds nepaliku bez tām.

"Tas, cik atsaucīgi ir cilvēki un ar kādām rūpēm un mīlestību šīs mantas iesaiņo un pie mums nogādā, ir patiešām aizkustinoši."