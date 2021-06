Latvijā zemākā jauno onkoloģisko medikamentu pieejamība Eiropas Savienībā

Tikmēr reto slimību ārstēšanai Latvijas pacienti pēdējo 4 gadu laikā ir saņēmuši pieeju tikai 1 jaunam medikamentam, būtiski samazinot pacientu iespējas uz efektīvu slimību ārstēšanu, informē Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas (SIFFA) direktors Dr. Valters Bolevics.

Vērtējot zāļu pieejamību pēc slimību veidiem, Latvijā sliktākajā pozīcijā nostādīti onkoloģijas un reto slimību pacienti, liecina Eiropas Farmaceitisko rūpniecību un asociāciju federācijas (EFPIA) publiskotā analīze par zāļu pieejamību un kompensāciju 2016-2019. gada periodā.

No 41 jauna medikamenta onkoloģijas slimību apkarošanai, kas apstiprināts Eiropā pētāmo 4 gadu laikā, Latvijā ir pieejami 4 jeb tikai 10% no kopējā jauno medikamentu skaita, ierindojoties pēdējā vietā Eiropas Savienībā. Savukārt inovatīvas zāles no to apstiprināšanas brīža Eiropā onkoloģijas pacienti Latvijā gaida teju 3 gadus jeb 930 dienas, gaidīšanas laikam uzlabojoties vien par 5,48% salīdzinot ar iepriekšējo pētāmo periodu (2015-2018).

Vēl dramatiskāka aina iezīmējas reto slimību pacientiem - 4 gadu laikā no kopskaitā 47 jaunajiem medikamentiem, kas reģistrēti Eiropā, Latvijas pacienti ir saņēmuši pieeju tikai 1 jaunam medikamentam, Latviju nostādot pēdējā vietā Eiropas Savienībā. Turklāt gaidīšanas laiks līdz šo medikamentu pieejamībai pārsniedz 1012 dienas jeb gandrīz 3 gadus, būtiski pasliktinot pacientu iespējas uz efektīvu ārstēšanu.

Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas (SIFFA) direktors Valters Bolevics: “Kamēr citas Eiropas Savienības valstis ar katru gadu uzlabo pacientu iespējas saņemt jaunākās paaudzes medikamentus, kas pierādījuši savu efektivitāti veiksmīgākai slimību ārstēšanai, Latvija savu pozīciju stabili notur, ierindojoties pēdējā vietā. Lai situāciju mainītu, Latvijai ir steidzami jāpalielina izaugsmes temps un regulāri jāseko līdzi pacientu aktuālajām vajadzībām, zinātnes sasniegumiem un jaunākajām inovācijām farmācijā.”

Kā liecina starptautiski veiktais pētījums, Latvija kopumā šobrīd ieņem pēdējo pozīciju jauno medikamentu pieejamībā Eiropas Savienībā. Dr. Bolevics, norāda, ka atslēgas faktors zāļu pieejamībā ir mērķtiecīga ikgadēja budžeta palielināšana, to novirzot jaunu medikamentu iekļaušanai valsts kompensējamo zāļu sarakstā. Pēc SIFFA veiktajiem aprēķiniem, lai Latvija nodrošinātu valsts apmaksātus medikamentus tuvu pārējo Baltijas valstu vidējam, nevis pacientu patieso vajadzību, līmenim, uz šā gada 1. martu bija nepieciešami 80,38 miljoni eiro.