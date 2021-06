Ausīs zvana, dūc un šņāc? Labākās metodes, kā novērst tinītu

Par tinītu sauc skaņas uztveršanu tad, kad tai nav ārēja avota. Šī slimība ietekmē visas vecuma grupas, lai gan tās parādīšanās var būt saistīta arī ar vecuma izraisītiem dzirdes traucējumiem. Citi iespējamie iemesli: ilgstošs skaļš troksnis, ausu infekcijas, Menjēra slimība, temporomandibulāro locītavu slimības (ietekmē žokļa locītavas tieši pie auss ieejas) un pat sēra korķi ausīs.

Pirmais, ko vajadzētu darīt, konsultēties ar ārstu, lai mēģinātu noskaidrot tinīta cēloni. Tā novēršana, ja tāda iespējama, var uzlabot pašsajūtu vai pat pilnībā pārtraukt dūkoņu ausīs. Taču bieži konkrētu cēloni neizdodas atrast. Cilvēkiem ar tinītu tad iesaka lietot medikamentus pret bezmiegu vai depresiju vai vienkārši sadzīvot ar troksni ausīs. Un tomēr dažas iespējas, kā varētu samazināt tinīta izraisīto diskomfortu, pastāv, un tās ir vērts izmēģināt.

Atslābinieties ar skaņu terapiju

Labs veids, ka sev palīdzēt, ir skaņu terapija jeb piesātināšanās ar skaņu. Būtībā tas nozīmē klausīties reālu, īstu skaņu un tā novērsties no šalkšanas un džinkstēšanas ausīs, kā arī nepatīkamās sajūtas, kas ar to ir saistīta. Skaņu terapiju var īstenot, vienkārši atverot logu un pakļaujot sevi apkārtējās vides trokšņiem vai izmantojot īpašu skaņu ģeneratoru, kurā var izvēlēties nomierinošas dabas skaņas, piemēram, lietus čaboņu vai viļņu skalošanos jūras krastā. Tieši šīs skaņas pētījumos nozīmīgi uzlabojušas tinīta slimnieku miegu. Mocarta mūzikas klausīšanās vienu stundu ik dienu arī uzlaboja pētījuma dalībnieku pašsajūtu, lai gan tikai samazināja tinīta intensitāti. Taču jāizvairās no skaļas mūzikas vai skaļiem trokšņiem, jo tie var pastiprināt dūkšanu ausīs.

Apsveriet EMDR terapiju

EMDR jeb acu kustību desensibilizācija un pārprogrammēšana ir psihoterapijas veids, ko sākotnēji izmantoja, lai atbrīvotos no traumatiskām atmiņām. Tā ir daudzsološa metode arī tinīta ārstēšanā. Lai mainītu negatīvās asociācijas pret pozitīvām, terapijā izmanto acu kustības no vienas puses uz otru, vieglu bungāšanu ar pirkstiem un citus stimulācijas veidus. Pagaidām vēl nav veikti zelta standarta nejaušināti pētījumi, taču divos provizoriskos pētījumos novērots, ka EMDR atviegloja tinīta simptomus un tinīta izraisītu diskomfortu un efekts saglabājās vairākus mēnešus pēc terapijas.

Izmēģiniet tinīta retreningu

Ar skaņu terapijas un pamācošu konsultāciju kombināciju jeb tinīta retreningu mēģina panākt to, ka smadzenes būtībā ignorē tinītu. Pētījumi liecina, ka terapija bija efektīva lielākajai daļai cilvēku, kas to izmēģināja, turklāt palīdzēja arī pilnībā izārstēties no tinīta.

Vingriniet prātu un ķermeni

Kādā nelielā pētījumā tinītu izdevās nozīmīgi samazināt ar trīs mēnešus ilgu jogas kursu. Pētījuma dalībnieki atzina, ka viņiem uzlabojies miegs un dzīves kvalitāte. Cita efektīva prāta un ķermeņa vingrināšanas metode izrādījās ciguns. Arī šeit pētījuma dalībnieki atzina, ka viņiem būtiski samazinājusies tinīta intensitāte, turklāt labvēlīgā ietekme pēc regulāras ciguna terapijas saglabājās vēl trīs mēnešus.

Izmēģiniet magnētisko stimulāciju

Pierādīts, ka tinītu var samazināt ar transkraniālo magnētisko stimulāciju. Tā ir neinvazīva procedūra, kurā izmanto magnētisko lauku, lai stimulētu smadzeņu nervu šūnas. Šī terapija visefektīvāk palīdzējusi tieši smagākos tinīta gadījumos.

Uzņemiet B grupas vitamīnus

Cik ļoti džinkstēšana ausīs traucē ikdienā, var ietekmēt pat uzturs, konkrēti – ar uzturu uzņemto B grupas vitamīnu daudzums. Nepietiekamā daudzumā uzņemts B2 vitamīns (riboflavīns) un B3 (niacīns) var pastiprināt tinīta simptomus. Centieties ēst vairāk ar B grupas vitamīniem bagātīgus produktus. Tāpat svarīgi uzņemt pietiekami daudz olbaltumvielu un dzert pietiekami ūdens.

Lūk, pārtikas produkti, kuros ir daudz B grupas vitamīnu

B2 vitamīns:

Liellopa gaļa

Lasis

Iekšējo orgānu gaļa

Olas

Sēnes

Spināti

Avokado

B3 vitamīns:

Tuncis

Vistas gaļa

Tītara gaļa

Brūnie rīsi

Saulespuķu sēklas

Zemesrieksti

Sparģeļi

Uzņemiet antioksidantus

Uzskata, ka tinīts ir saistīts ar oksidatīvo stresu, un antioksidanti var palīdzēt to samazināt. Kādā kvalitatīvā pētījumā cilvēkiem, kas uzņēma alfa-liposkābi un papildus tai arī multivitamīnus un minerālvielas, pēc trim mēnešiem uzlabojās pašsajūta un tinīts samazinājās. Placebo grupā šādu pārmaiņu nebija.

Citā pētījumā bija līdzīgi rezultāti – tajā dalībnieki lietoja antioksidantu kompleksu, tostarp C un E vitamīnu. Arī spēcīgais antioksidants koenzīms Q10 tiem, kam līmenis asinīs bija zems, samazināja tinītu.

Pārbaudiet minerālvielu līmeni

Daži pētījumi liecina, ka tinīts var būt saistīts ar neaizstājamu minerālvielu, piemēram, magnija vai cinka, trūkumu organismā. Pārbaudiet minerālvielu līmeni un, ja nepieciešams, uzņemiet tās papildus. Ideālajā variantā sadarbojieties ar ārstu, kurš novērtēs analīžu rezultātus un ieteiks piemērotus uztura bagātinātājus un devas. Piemēram, pētījumi liecina, ka dažiem cilvēkiem, kam trūcis cinks, tā uzņemšana samazinājusi tinītu.

Pārbaudiet savus medikamentus

Tinītu var izraisīt vai pastiprināt daži recepšu un bezrecepšu medikamenti, tāpēc sadarbībā ar ārstu, ja tas ir nepieciešams, meklējiet alternatīvu.

Lūk, daži, kas varētu būt saistīti ar tinītu:

Ķīmijterapijas zāles, piemēram, cisplatīns

Zāles pret malāriju, piemēram, hinīns

Antibiotikas, piemēram, klaritromicīns un ciprofloksacīns

Pretsāpju medikamenti kā aspirīns un ibuprofēns

Pretkonvulsiju zāles kā karbamazepīns un amitriptilīns

Izmēģiniet Ginkgo biloba preperātus

Labi pret tinītu var palīdzēt standarta Ginkgo biloba ekstrakts jeb EGb 761. Herbālists Meilīrs Džeimss uzskata, ka Ginkgo biloba būs efektīvs tad, ja tinīta cēlonis ir nepietiekama asinsrite galvā – par to liecinās atmiņas traucējumi un grūtības koncentrēties.

Ieviesiet ikdienā arī šo!

Ierobežojiet sarunas pa mobilo telefonu, jo elektromagnētiskais starojums, iespējams, var veicināt tinītu.

Izvairieties no skaļas mūzikas klausīšanās vai skaļuma pastiprināšanas, skatoties televīziju.

Valkājiet austiņas vai ausu aizbāžņus, ja uzturaties skaļā vidē.