Kā pasargāt sevi un savus tuvos no pārkaršanas?

Pārkaršana un tās pazīmes

Pārkaršanu veicina ilgstoša atrašanās tiešos saules staros, ilgi uzturoties karstās, nevēdinātās telpās vai automašīnā, kā arī nepietiekama šķidruma uzņemšana. Pārkaršanu jo īpaši veicina arī fiziska darba veikšana un intensīva sportošana, tāpēc ar to veikšanu jābūt piesardzīgiem laikā, kad saules intensitāte ir visaugstākā no plkst. 10.00 līdz 16.00, jo intensīvas slodzes apstākļos organisms pastiprināti svīst un straujāk zaudē šķidrumu.

Par pārkaršanu liecina slikta dūša, galvassāpes, paātrināta sirdsdarbība, reiboņi, paaugstināta temperatūra, nespēks, ģībonis, pastiprinātas slāpes, miegainība, apsārtusi āda, pēkšņa ķermeņa temperatūras paaugstināšanās. Gadījumi, kad jūtami arī krampji, apziņas traucējumi un ir paaugstināta ķermeņa temperatūra, ir uzskatāmi par smagiem un var liecināt par saules dūrienu.

Atceries – bērni nejūt, kad organismā sākas atūdeņošanās

Bērni nejūt brīdi, kad viņu organismā sākas atūdeņošanās jeb dehidratācija, taču vecāki to var pamanīt pēc tādām pazīmēm kā miegainība, apātiskums, galvassāpes, temperatūra, nevēlēšanās ne ēst, ne dzert vai gluži pretēji – lielas slāpes. Lai no tā izvairītos, jo īpaši šādās karstās un tveicīgās dienās, vecākiem ieteicams īpaši sekot līdzi bērnu uzņemtajam ūdens daudzumam dienā, tāpēc vienmēr pa rokai jābūt ūdens pudelītei, lai bērns varētu regulāri padzerties. Svarīgi sekot līdzi arī tam, lai bērns būtu apģērbs gaišās, elpojošās drēbēs, vēlams no lina vai kokvilnas, kā arī galvā noteikti jābūt cepurei vai lakatiņam. Lai izvairītos no iespējamas pārkaršanas, bērnus un mazuļus ieteicams vest pastaigās rīta agrajās stundās vai vakarpusē, taču dienas vidū ieteicams uzturēties ēnā vai vēsās iekštelpās.

Jāatceras, ka zīdaiņus vai mazus bērnus nekad nedrīkst atstāt automašīnā vienus pašus, pat ja ir atstāts vaļā logs. Karstā laikā stāvoša automašīna uzkarst ātri, bet maziem bērniem termoregulācija vēl nav nostabilizējusies, un viņiem ļoti strauji var sākties ķermeņa pārkaršana, kā dēļ bērns var iet bojā. Tāpat nepārsegt bērnu ratus – lai cik plāns, gaišs vai elpojošs nebūtu audums, tas tikai kāpinās temperatūru ratu kulbā un dos minimālu gaisa cirkulāciju, kas samazinās skābekļa daudzumu. Atvēsinošam efektam ieteicams ratus pārvietot zem koka ēnā, pagriezt pret sauli vai izvēlēties pastaigas no rītiem un vakaros.

Tveicē nav ieteicama aktīva darbošanās dārzā un gulšņāšana pludmalē – arī pieaugušajiem

Šajās dienās noteikti nevajadzētu visu dienu gulšņāt pludmalē, dienas vidū ilgstoši rušināties dārzā vai veikt fiziski smagu darbu. Tāpat tveice nav piemērots laiks aktīvai sportošanai, sevišķi laikā, kad saule ir visintensīvākā. Karstajās dienās ieteicams atteikties arī no alkohola un kafijas lietošanas, kas veicina pārāk ātru šķidruma izvadīšanu no organismu. Līdzīgi ir arī ar smēķēšanu – tā ietekmē asinsvadus un samazina jutīgumu pret vides temperatūru. Ja baudi ūdenspriekus, atceries pasargāt ādu arī no saules, izmantojot saules aizsargkrēmu atkārtoti uzklājot pēc katras peldes. Savukārt pēc peldēm jācenšas uzturēties ēnā vai labi vēdinātās telpās un regulāri padzerties ūdeni.

Ar vecumu organisms kļūst jutīgāks pret karstumu – īpaša piesardzība jāievēro senioriem

Novecojot organisms kļūst jutīgāks pret karstumu, samazinās tā dabiskās aizsargspējas, pasliktinās termoregulācija, tāpēc cilvēkiem, kas vecāki par 75 gadiem, ir īpaši pakļauti pārkaršanas riskam. Īpaši piesardzīgiem jābūt senioriem, kuriem ir sirds veselības problēmas – tādā gadījumā krasas temperatūras izmaiņas nav pieļaujamas.

Ko darīt, ja iestājusies pārkaršana?

Līdzko parādās pirmie pārkaršanas simptomi, svarīgi uzreiz atvēsināties, dodoties uz vēsu, ēnainu vai labi vēdinātu telpu, taču nekādā gadījumā nevajadzētu doties aukstā dušā vai peldēt ūdenstilpnēs, kurās ir auksts ūdens, pretējā gadījumā tas sirdij var radīt šoku, kas var izraisīt pat samaņas zudumu. Tā vietā ieteicams apslacīties ar vēsu ūdeni, kā arī atvēsināties ar mitrām ūdens kompresēm, ko nepieciešams likt uz pieri, kaklu un krūtīm. Ņemot vērā to, ka pārkaršanas gadījumā organismā nav pietiekams daudzums šķidruma, tāpēc to nepieciešams uzņemt papildus .Aptiekās iespējams iegādāties arī rehidratācijas ūdeņus, kas organismā atjaunos ūdens un sāļu zudumu, kas pieejami gan mazuļiem un bērniem, gan arī pieaugušajiem.

Ja pārkaršanas gadījumā ir paaugstināta temperatūra, atļauts lietot tās pazemināšanai paredzētos līdzekļus, tāpat var lietot arī pretsāpju zāles galvassāpju mazināšanai. Savukārt gadījumos, kad pārkarsušam cilvēkam sākas apziņas traucējumi, krampji un iespējams pat samaņas zudums – svarīgi uzreiz izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību, jo nepiemērota cietušā aprūpe var atstāt neatgriezeniskus bojājumus cilvēka organismam.

Kas nepieciešams pirms došanās tveicē?

Saules aizsargkrēms – saulē bez tā drīkst pavadīt vien 15 minūtes, tādēļ pirms došanās ārpus mājas pieaugušajiem ieteicams izvēlēties saules aizsargkrēmu ar SPF 25, bet sejai SPF 50, savukārt bērniem ne mazāk kā SPF 50. Farmaceite atgādina, ka saules aizsargkrēms jāuzklāj atkārtoti ik pēc divām stundām un ik pēc katras peldes.

Minerālūdens – īpaši karstā laikā, pie paaugstinātas slodzes un svīšanas laikā, ūdeni nepieciešams dzert ik pēc 15 minūtēm, dienā izdzerot ne mazāk par diviem litriem ūdens. Savukārt dehidratācijas gadījumos, kad bijusi liela fiziska slodze, vemšana, caureja, ieteicams izvēlēties aptiekās pieejamos sāļos minerālūdeņus, kas atjauno sāļu līdzsvaru organismā.

Mentolu saturoši līdzekļi – gadījumos, kad karstuma dēļ pašsajūta pasliktinās un jūtamas sāpes sirds apvidū, pieaugušajiem zem mēles ieteicams palikt validolu, taču par tā lietošanu ieteicams konsultēties ar farmaceitu. Validola sastāvā esošais mentols iedarbojas uz aukstuma receptoriem mutē, paplašinot sirds asinsvadus un veicina sirds apgādi ar skābekli. Kā alternatīva tam var būt arī piparmētru tēja vai piparmētru konfektes, kas uz cilvēka organismu var iedarboties līdzīgi.

Izmidzināmais ūdens – vasarā ikvienu atsvaidzinās izsmidzināms termālais avotu ūdens, kas sniegs atvēsinošu efektu un mitrinās ādu. Tas ir paredzēts lietošanai gan uz sejas, gan ķermeņa, kā arī ir ļoti ērti pārnēsājams, lai atsvaidzinātos jebkurā brīdī.

Galvassega – bez tās no mājas nedrīkst iziet ne bērns, ne pieaugušais, lai mazinātu pārkaršanas un saules dūriena risku.