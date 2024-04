No ārzemēs strādājošajiem grib iekasēt nodokli Latvijā

Vēl mazāk būtu jāsatraucas, ja Lielbritānija nebūtu izstājusies no Eiropas Savienības (ES), jo gada ienākumu deklarācijas nav jāiesniedz tiem Latvijas rezidentiem, kuri strādā un dzīvo ES dalībvalstīs, ja viņu vienīgie ienākumi ir no algota darba (deklarācija jāiesniedz, ja gūti citi ienākumi, kuri apliekami ar IIN, piemēram, - no reģistrētas saimnieciskās darbības, nekustamā īpašuma pārdošanas, dāvinājumiem). Tā kā Apvienotā Karaliste no ES izstājās 2020. gadā, tad nu tur strādājošiem Latvijas rezidentiem jārēķinās, ka viņiem Latvijā jāiesniedz gada ienākumu deklarācija.