AS “Olainfarm” un “Adalvo” ieviesīs jaunu uroloģijas produktu 17 valstīs 2022. – 2023. gadā

Sadarbības ietvaros “Olainfarm” pārvaldīs produktu pārraudzības, izplatīšanas un reklamēšanas jautājumus Latvijā, Krievijā, Kazahstānā, Baltkrievijā, Ukrainā un citos esošajos noieta tirgos. “Adalvo” būs atbildīgs par izstrādi un ražošanu, kā arī atbalstīs AS “Olainfarm” tirgus piekļuves aktivitātes visos noieta tirgos. Pašlaik “Olainfarm” ir izveidojis ilgtspējīgu uzņēmējdarbības modeli Eiropas Savienības (ES) un Neatkarīgo Valstu Sadraudzības (NVS) valstīs ar vairāk nekā 300 medicīnas un mārketinga profesionāļiem. Šī recepšu produkta pilnīga komercializācija sagaidāma 2022. – 2023. gadā.

“Mēs esam ļoti gandarīti par sadarbību ar “Adalvo”! Cilvēks var saskarties ar uroloģiskām problēmām neatkarīgi no vecuma, dzimuma vai etniskās piederības. Vīriešiem un sievietēm ar akūtām un atkārtotām uroloģiskām problēmām ir nepieciešama tūlītēja veselības aprūpes speciālistu uzmanība, un šādās situācijās ārstiem jāizmanto moderna un efektīva medicīniskā terapija. Uroloģija vienmēr ir bijusi mūsu attīstības un mārketinga aktivitāšu uzmanības centrā, un mēs uzskatām, ka mūsu jaunais piedāvājums palīdzēs ārstiem droši un efektīvi sniegt palīdzību saviem pacientiem,” saka Elena Bušberga, AS “Olainfarm” valdes locekle, “Olainfarm” izpilddirektore.

““Adalvo” ir patiess prieks sadarboties ar tik spēcīgu reģionālo spēlētāju kā “Olainfarm”, īpaši tirgū ieviešot vienu no “Adalvo” pirmajiem uroloģijas produktiem, kas pašlaik tiek ražots mūsu rūpnīcās, Amerikas Savienotajās Valstīs. “Olainfarm” fokuss uz uroloģijas segmentu un plašā pieeja noieta tirgiem, garantēs vislabāko iespējamo pārklājumu un nodrošinās to, ka šis diferencētais produkts sasniegs miljoniem pacientu attiecīgajā reģionā,” saka Anils Okajs (Anil Okay), ”ADALVO”, daļa no “Alvogen” grupas uzņēmumiem, izpilddirektors.

“Olainfarm”, daļa no Olainfarm grupas, ir viens no vadošajiem farmācijas uzņēmumiem Baltijas valstīs, kas piedāvā augstas kvalitātes medikamentus un ķīmiskos farmaceitiskos produktus. Uzņēmuma biznesa stratēģija “UZ PRIEKŠU” iezīmē tā vīziju – kļūt par vienu no TOP10 Centrālās un Austrumeiropas ražotājiem līdz 2025. gadam.

“Adalvo”, daļa no “Alvogen” grupas, ir viena no vadošajām bizness biznesam (B2B) farmācijas kompānijām Eiropā. “Adalvo” dzinējspēks ir nemainīga uzticība savam partneru tīklam, darbojoties un dzīvojot ar misiju – mērķtiecība.