FOTOSTĀSTS. Tēvs iemūžina pirmo un pēdējo meitas fotogrāfiju

Pirmo savas meitas Rebekas fotogrāfiju Darins uzņēmis viņas dzimšanas brīdī - 2005. gada 3. augustā.

Vien nedaudz vairāk kā pēc 15 gadiem viņš uzņēma jau pēdējo - 2021. gada 3. janvārī Rebeka nomira pēc smagas cīņas ar vēzi.

Rebekai 2019. gada 31. oktobrī tika diagnosticēta reta un ārkārtīgi agresīva kaulu vēža forma - Jūinga sarkoma.

Cīņu ar slimību vēl grūtāku padarīja Covid-19 pandēmija, kas smagi skāra arī Maltu. Meitenes vājās imunitātes dēļ bija jāievēro īpaša piesardzība, un Darens trīs nedēļas pavadījis karantīnā slimnīcā, lai varētu būt ar viņu kopā.

2020. gada jūlijā, pēc 14. ķīmijterapijas cikla, Rebeka atkal varēja atgriezties mājās, bet prieki nebija ilgi, jo jau septembrī vien 15 gadus veco meiteni atkal vajadzēja nogādāt slimnīcā.

Darins kopā ar meitu 2020. gada 10. oktobrī (Foto: REUTERS/SCANPIX)

"Neviens no mums to nezināja, bet tā bija pēdējā reize, kad Beka redzēja suni Kukiju un kaķus Zipiju un Zorro. Viņa pēdējo reizi redzēja savu guļamistabu un pēdējo reizi izgāja no mājas, nekad vairs tajā neatgriežoties," stāsta Darins.

Rebeka devās mūžībā mierīgi, bez ciešanām, svētdienas, 2021. gada 3. janvāra rītā. Ar viņu kopā bija vecāki. Darens pēdējo fotogrāfiju ar meitu uzņēma vien 57 minūtes pirms viņa nomira.

"Es viņai teicu, ka turēšu viņas roku tik ilgi, cik vien varēšu, bet nu viņa sastaps citus, kas satvers viņas roku, un līdz ko viņa jutīs, ka ir gatava, viņai jāiet viņiem līdzi."

Darins kopā ar meitu 2021. gada 1. janvārī. Divas dienas pirms viņa devās mūžībā (Foto: REUTERS/SCANPIX)