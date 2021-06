Shutterstock

Zivju eļļa imunitātes stiprināšanai – kas jāzina?

Lai arī pavasaris saistās ar dabas mošanos, kļūst siltāks laiks un saule aiz loga priecē arvien vairāk, līdz ar dabu aktivizējas arī virkne vīrusu, kas priekpilno laiku padara daudz drūmāku. Viens no efektīviem veidiem, kā uzlabot imunitāti, lai spētu organismu pasargāt no nevēlamiem ciemiņiem – vīrusu baktērijām – ir pastiprināta Omega-3 taukskābju uzņemšana. To uzņemt var divos veidos – lietojot treknas zivis vai aptiekās nopērkamu zivju eļļu. Kāpēc zivju eļļa ir nepieciešama un kā to lietot? Uzzini rakstā!