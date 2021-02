Zāļu valsts aģentūra "AstraZeneca" Covid-19 vakcīnu iesaka visu vecuma grupu cilvēkiem

ZVA skaidro, ka Latvijas Imunizācijas valsts padomes eksperti rekomendē "AstraZeneca" vakcīnas lietošanu Covid-19 slimības novēršanai visu vecuma grupu cilvēkiem, sākot no 18 gadiem.

Aģentūrā pauž, ka, lai gan klīniskajos pētījumos apmēram iegūtie dati par vakcīnas ietekmi uz cilvēkiem virs 65 gadu vecuma vēl nav pietiekami, aizsardzība ir sagaidāma, ņemot vērā šajā vecuma grupā novēroto imūno atbildi un ar citām vakcīnām iegūto pieredzi. "Tā kā ir iegūta ticama informācija par drošumu šajā pacientu grupā, EZA zinātniskie eksperti uzskata, ka šī vakcīna var tikt lietota arī gados vecākiem pieaugušajiem. Plašāka informācija tiek gaidīta no pašreiz noritošajiem pētījumiem, kuru dalībnieku vidū ir lielāka daļa gados vecāku personu," norāda ZVA.

Vienlaikus klīniskajos pētījumos kopumā vakcīna uzrādījusi aptuveni 60% efektivitāti.

Tāpat ZVA min, ka klīniskajos pētījumos piedalījušies arī cilvēki, kuri jau bija pārslimojuši Covid-19, un netika novērotas papildu blakusparādības, bet, tā kā šo cilvēku grupa (345 cilvēki) bijusi neliela, nav iegūts pietiekami daudz datu, lai izdarītu secinājumus par konkrētās vakcīnas iedarbīgumu cilvēkiem, kuri jau ir pārslimojuši Covid-19, taču iedarbība esot sagaidāma arī šajā grupā.

Pašlaik nav zināma "AstraZeneca" vakcinācijas ietekme uz Covid-19 vīrusa izplatību sabiedrībā - vēl nav zināms, cik lielā mērā vakcinētās personas var būt spējīgas nēsāt un izplatīt vīrusu. Klīniskajā izpētē bija plānots vērtēt šos aspektus, taču netika ievākts pietiekami daudz datu, lai varētu izdarīt secinājumus. Sagaidāms, ka šāda informācija tiks iegūta pēcreģistrācijas periodā, norāda ZVA.

Kā vakcīnas biežākās blaknes ZVA nosauc sāpes un jutīgumu injekcijas vietā, galvassāpes, nogurumu, muskuļu sāpes, vispārēji sliktu pašsajūtu, drebuļus, drudzi, locītavu sāpes un sliktu dūšu. Šīs blakusparādības skāra vairāk nekā vienu no desmit vakcinētajām personām, bet vemšana un caureja tika novērota mazāk nekā vienai no desmit personām. Savukārt samazināta apetīte, galvas reibšana, svīšana, vēdera sāpes un izsitumi attīstījās mazāk nekā vienam no 100 cilvēkiem. Vakcinētajām personām ir novērotas alerģiskas reakcijas.

Tā kā "AstraZeneca" ražotā vakcīna ir ieteikta reģistrācijai ar papildu nosacījumiem, uzņēmumam, kurš izplata konkrēto vakcīnu, būs jāturpina sniegt pašreiz notiekošo klīnisko pētījumu rezultāti. Šie pētījumi, kā arī papildu pētījumi sniegs informāciju par vakcīnas nodrošinātās aizsardzības ilgumu, tās aizsardzību pret jaunajiem vīrusa paveidiem, efektivitāti smagas Covid-19 norises novēršanā, efektivitāti gados vecāku cilvēku, imūnkompromitētu personu, bērnu un grūtnieču aizsardzībā un asimptomātiskas slimības gaitas novēršanā, piebilst ZVA.

Aģentūrā atzīmē, ka turklāt arī Eiropas Savienības (ES) atbildīgo iestāžu organizētie neatkarīgie Covid-19 vakcīnu pētījumi sniegs plašāku informāciju par vakcīnas ilgtermiņa drošumu un ieguvumiem vispārējai sabiedrībai. Uzņēmums veiks arī pētījumus, lai sniegtu papildu pierādījumus par vakcīnas farmaceitisko kvalitāti un pārbaudēm, turpinot palielināt ražošanas mērogu.

Jau ziņots, ka EK piektdien, 29.janvārī, apstiprināja kompānijas "AstraZeneca" vakcīnu izmantošanai ES.

EZA piektdien rekomendēja EK apstiprināt "AstraZeneca" vakcīnu visiem cilvēkiem vecumā virs 18 gadiem, norādot, ka tā uzskata, ka tā ir efektīva arī gados vecākiem cilvēkiem.

EZA apstiprinājums bija gaidāms, taču bija jautājumi, vai tā sekos Vācijas piemēram, kas to nav rekomendējusi cilvēkiem vecumā virs 65 gadiem.

"Es šodienas rekomendāciju mēs tālāk paplašinām ES valstīs pieejamo vakcīnu loku, lai pakļautu kontrolei šo pandēmiju" preses konferencē EZA galvenajā mītnē Amsterdamā pavēstīja EZA direktore Emera Kuka. "Neviena no tām pati par sevi nav burvju nūjiņa, bet kopā tās dod mums vajadzīgos instrumentus un iespējas."

"AstraZeneca" un Oksfordas Universitātes izstrādātā vakcīna dažādos klīniskajos izmēģinājumos uzrādījusi 60% efektivitāti, teikta EZA paziņojumā. "AstraZeneca" aizstāvējusi vakcīnas lietošanu visās vecuma grupās, un kompāniju atbalsta arī Lielbritānija, kas ar tās vakcīnu plaši potē gados vecus cilvēkus.

ES līdz šim ir apstiprinājusi divas Covid-19 vakcīnas, no kurām vienu izstrādāja ASV kompānija "Pfizer" un Vācijas uzņēmums "BioNTech", bet otru - ASV uzņēmums "Moderna".

"AstraZeneca" un Oksfordas Universitātes izstrādāto vakcīnu ir lētāk ražot nekā konkurentiem, vieglāk uzglabāt un transportēt.

"AstraZeneca" brīdinājusi, ka Covid-19 vakcīnas piegādes ES kavēsies, jo sarucis ražošanas apjoms.

Līdz ar "AstraZeneca" vakcīnas apstiprināšanu lietošanai ES Latvija ir pavirzījusies soli tuvāk pirmo šī ražotāja vakcīnu piegāžu saņemšanai februārī, kā tas patlaban plānots, aģentūrai LETA pavēstīja Veselības ministrijas (VM) pārstāvis Oskars Šneiders.

""AstraZeneca" ir tā vakcīna, uz ko likts uzsvars Latvijas vakcīnu portfelī, tāpēc šis lēmums mums ir ļoti būtisks," skaidroja VM pārstāvis. Kā jau iepriekš ziņots, šī vakcīna no pārējām atšķiras ar tās relatīvi zemo cenu un vieglāku uzglabāšanu un transportēšanu.

Saskaņā ar ražotāja sniegto informāciju Nacionālajam veselības dienestam, "AstraZeneca" sākotnēji šī gada pirmajā ceturksnī Latvijai solīja piegādāt 423 957 vakcīnas devas, tomēr patlaban, vadoties pēc vakar valdībā atbalstītā vakcinācijas plāna, šo devu apjoms sarucis līdz 108 791.