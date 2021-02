Svētdien vakcinēšana pret Covid-19 notikusi tikai divās slimnīcās

Kopumā pirmo vakcīnas devu pret Covid-19 Latvijā ir saņēmuši 17 095 ārsti un ārstniecības iestāžu darbinieki, bet abas potes - 6644 cilvēki.

Svētdien vakcinēšana notikusi tikai divās valsts lielajās slimnīcās - ap divas trešdaļas sapotēto bijušas Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā, bet pārējie - Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā.

Vakcīnas pirmo poti četras personas saņēma Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā.

Līdz svētdienai ar "BioNTech" un "Pfizer" vakcīnām pirmo poti bija saņēmusi 15 901 persona, bet otro - 6644, savukārt "Moderna" vakcīnas saņēmušas 1194 personas, un šim medikamentam pašlaik ir tikusi potēta tikai pirmā deva.

Kā ziņots, no 28.decembra kā pirmos pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, 9.janvārī sāka potēt ģimenes ārstus, bet no 11.janvāra šī iespēja ir visiem ārstniecības iestādēs strādājošajiem, kuri to vēlas.

18.janvārī vakcinācijas otro devu pret Covid-19 sāka saņemt mediķi, kuri pirmo poti saņēma pagājušā gada beigās. Vakcinācijas otrais aplis notiek tajās pašās slimnīcās, kur tā tika sākta, proti, trīs universitātes slimnīcās un septiņās reģionālajās slimnīcās.

Atbilstoši instrukcijai vienai personai jāievada divas vakcīnu devas. Vakcīnu devas, kas bija paredzētas pirmajai vakcinācijai, patlaban ir jau gandrīz izlietotas. Pirmreizējā vakcinācija atsāksies brīdī, kad Latvija saņems nākamās vakcīnas, ziņo Veselības ministrija.

Saskaņā ar ministrijas informāciju kopumā Latvija līdz šim ir saņēmusi ap 34 000 vakcīnas devu, tostarp pēdējais nelielais sūtījums tika saņemts svētdien - 2400 "Moderna" vakcīnas. Nedēļā no 8.februāra plānota 4800 "Moderna" vakcīnu devu piegāde. Vēl 15 600 "Moderna" vakcīnu devas gaidāmas februāra beigās. Par visām minētajām piegādēm vēl nav saņemts gala apstiprinājums no ražotāja.