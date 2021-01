Gada otrajā ceturksnī Latvijā cer saņemt vismaz 29 250 "Pfizer/BioNTech" vakcīnas devas

Latvija pašlaik saņem būtiski mazāk šī ražotāja vakcīnu nekā bija cerējusi vēl pirms pāris nedēļām. VM skaidro, ka situācija ar vakcīnu pieejamību un piegādēm no ražotājiem ir mainīga, jo arī šobrīd "Pfizer" un "BioNTech" ir jau informējis, ka plānotās piegādes tiks kavētas un mainītas, kā arī sarunu procedūru laikā piegādes un apjomi ir ļoti mainīgi, līdz ar to informācija mainās pat pa dienām.

Ministrijas sniegtie gaidāmo vakcīnu piegāžu apmēri prognozēti atbilstoši patlaban solītajām piegādēm, bet neiekļauj visas Latvijai rezervētās vakcīnu devas, jo par to apjomu joprojām norit sarunas un par piegādēm informācija ir mainīga.

Vadoties pēc VM sniegtās informācijas, trešajā ceturksnī Latvija varētu saņemt kopumā 36 562 "Pfizer" un "BioNTech" vakcīnu devas.

Saskaņā ar Nacionālā veselības dienesta, kas ir koordinējošā institūcija vakcīnu pasūtīšanas jomā, šobrīd kopējais Latvijā saņemto vakcīnu devu skaits ir 31 425. No tām 30 225 devas ir no ražotāja "Pfizer" un "BioNTech", savukārt vēl 1200 - no ražotāja "Moderna".

Paralēli Latvija ir rezervējusi 992 980 "Pfizer" un "BioNTech" vakcīnu devas, tomēr par to piegādēm pagaidām joprojām norit sarunas. Šajā apjomā ietvertas - 97 500 pamata devas un kopumā 895 480 papilddevas.

Daļu no papilddevām 100 000 apmērā plānots saņemt šī gada otrā līdz ceturtā ceturkšņa laikā. Pusi šo devu plānots saņemt otrajā ceturksnī, savukārt atlikušajos divos ceturkšņos - katrā 25 000.

Savukārt atlikušās 795 480 devas plānots saņemt no gada otrā līdz ceturtajam ceturksnim - katrā no periodiem saņemot 265 160 devas.

Tāpat ministrijā norāda, ka pagaidām vēl nav dalījums no Eiropas Savienībai pieejamajiem 100 miljoniem vakcīnu devu, kas nozīmē, ka pašlaik vēl nav iespējams pateikt precīzu "Pfizer" un "BioNTech" vakcīnu devu apjomu, kas tiks saņemtas šogad.

Kā ziņots, ja līdz 29.janvārim Eiropas Zāļu aģentūra un EK apstiprinās lietošanai Eiropā "AstraZeneca" un Oksfordas universitātes izstrādātās vakcīnas pret Covid-19, februārī Latvija varētu saņemt vairāk nekā 120 000 vakcīnu devas.

Saskaņā ar ministrijas informāciju kopumā Latvija līdz šim ir saņēmusi 31 425 vakcīnas devas. Vēl mēneša beigās, nedēļā no 25.janvāra, plānots saņem "Moderna" vakcīnu piegādi - 2400 devas. Nedēļā no 8.februāra plānota 4800 "Moderna" vakcīnu devu piegāde. Vēl 15 600 "Moderna" vakcīnu devas gaidāmas februāra beigās. Par visām minētajām piegādēm vēl nav saņemts gala apstiprinājums no ražotāja.

Jau vēstīts, ka no 28.decembra kā pirmos pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, 9.janvārī sāka potēt ģimenes ārstus, bet no 11.janvāra šī iespēja ir visiem ārstniecības iestādēs strādājošajiem, kuri to vēlas.