Slimnīcā no Covid-19 ārstējas arī viens mazs bērns

Informācija, kas apkopota 3.janvārī, liecina, ka starp stacionētajiem ar vieglu slimības gaitu slimnīcā ārstējas arī viens paciens vecuma grupā līdz 9 gadiem. Vēl septiņi pacienti bijuši vecuma grupā no 10 līdz 19 gadiem.

Stacionārā esošo ar Covid-19 inficēto pacientu skaits dalījumā pēc vecuma grupām uz 03.01.2021. pic.twitter.com/jJ221Rqdy2 — NVD (@VMNVD) January 4, 2021

Kā norāda NVD, visās vecuma grupās turpina pieaugt to pacientu skaits, kuri slimnīcās ārstējas ar vidēju slimības gaitu. "Salīdzinot ar pagājušo nedēļu pieaudzis piecdesmitgadnieku skaits (no 133 pacientiem līdz 169), četrdesmitgadnieku skaits (no 86 pacientiem līdz 105). Strauji pieaudzis pacientu skaits vecuma grupā no 70 līdz 79 gadiem (no 217 pacientiem līdz 257)," teikts ierakstā.

Datu apkopojumā redzams, ka lielākā daļa pacientu, kuriem slimība norit smagi, ir vecuma grupā no 50 līdz 69 gadiem.

Jauns.lv jau ziņoja, ka pagājušajā diennaktī slimnīcās ar Covid-19 nonākuši vēl 112 cilvēki.

Līdz ar to šobrīd stacionāros ārstējas jau 1213 pacienti: 1141 ar vidēji smagu slimības gaitu, 72 ar smagu slimības gaitu.

No slimnīcām izrakstīti 52 cilvēki, tostarp divi pārvesti.

Tāpat ziņots, ka svētdien Latvijā atklāts vēl 621 jauns Covid-19 saslimšanas gadījums un saņemti ziņojumi par 12 mirušajiem.

Latvijā ar Covid-19 kopumā līdz šim saslimuši 43 118 cilvēki.