Rācenis: nav tādas vakcīnas, kas 100% pasargā no saslimšanas

Ārsts stāstīja, ka kolēģi daloties ar zinātnisko informāciju un tā neatšķiroties no tās, kura nonāk pie mums latviešu valodā, un pieejama gan SPKC mājaslapā, gan citās oficiālajās lapās. “Informācija parāda, ka šīs vakcīnas – "Pfizer" un "BioNTech", ir izgājušas visas pētījuma stadijas, kuras ir jāiziet jebkuram medikamentam vai vakcīnai, lai to varētu lietot. Vakcīna tika pārbaudīta uz lielu cilvēku skaitu, sākot no 12 gadu vecuma, līdz ar to arī bērnu populācija šajās pārbaudēs tika ietverta un netika novērotas nekādas būtiskas problēmas.”

Taču tas, kas šobrīd neesot, pēc ārsta teiktā ir “ilgtermiņa uzraudzība, kur var ziņot par zāļu, vakcīnas nelabvēlīgajām blaknēm, bet šis periods var ilgt vairākus gadus un uz to tagad cerēt nav reāli. Mums ir jāuzticas informācijai, kas tiek dota.”

Rācenis stāstīja, ka vakcinēšanās gadījumā mēs iegūstam ne tikai antivielas, bet arī to, ka imūnās šūnas iemācās atpazīt šī vīrusa virsmas antigēnu. Ne tikai antivielas nodrošinot imūno atbildi, to dara arī cilvēka šūnas, lai tās uzreiz būtu aktīvas, varētu vīrusu iznīcināt un neielaist organismā dziļāk. “Jebkura vakcinācija mūs pasargās no vidēji smagām un smagām formām. Neviena no vakcīnām nepasargā 100%, lai cilvēks nesaslimtu, tādas vakcīnas pasaulē nav,” piepilda ārsts.

Runājot par vakcinācijas ierobežojumiem, esot divas lietas, kas jāatzīmē: “Ja uz doto mirkli esi slims – ar temperatūru, ar vīrusa infekcijai līdzīgiem simptomiem, piemēram, elpas trūkumu, tad vakcināciju neveic. Un otrs, ja cilvēkam ir apstiprināts Covid – 19 ,tad arī vakcināciju neveic. Ir atšķirīgi principi, kas nosaka to, kad un kuru cilvēku drīkst vakcinēt, bet tas saistīts ar to, lai tiktu panākts vislabākais vakcinācijas efekts.”

Lai runātu par aizliegumu atcelšanu, esot jāvakcinē vismaz 60-70 % iedzīvotāju, jo tad vīrusam nebūtu kur izplatīties. “Vakcinācija nepasargā mūs no asimptomātiskas nēsāšanas. Vīruss ir organismā, mēs neizjūtam simptomus, tas var nebūt bīstami mums pašiem, bet tas var būt bīstams mūsu tuviniekiem un draugiem. Ja esmu vakcinēts, nejūtu simptomus, nejūtu, ka šis vīruss man ir, bet es varu to nodot citiem, ja es neievēroju drošības noteikumus. Arī vakcinētiem cilvēkiem ir jāievēro individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana”.

Rācenis raidījumā sacīja - kopš viņš vakcinējies pagājušas 19 – 20 h un viņš jūtoties labi, nedaudz jutīga esot vien vakcinācijas vieta plecā, bet neesot bijusi ne temperatūra, ne citu sūdzību. “Vakar tika vakcinēti arī mani kolēģi, aptuveni 20 – 25, tiekoties ik rīta apspriedē apjautājos, kā viņi jūtas, un visi jutās labi, arī viņiem nav bijusi ne temperatūra, ne citas sūdzības, tikai nedaudz jutīga vakcinēšanas vieta.”