Šodien Latvijā uzsāks brīvprātīgu ārstniecības personu vakcinēšanu pret Covid-19

Pirmais cilvēks Latvijā farmācijas uzņēmumu "Pfizer" un "BioNTech" ražoto vakcīnu "Comirnaty" saņems plkst.10 Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionārā "Gaiļezers".

RAKUS preses sekretāre Ilga Namniece aģentūrai LETA pavēstīja, ka ik stundu paredzēts potēt piecus cilvēkus, un vakcinācijas kabinets dienā strādās astoņas stundas. Stunda vai divas dienā būs atvēlēta Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) darbinieku vakcinēšanai. "Darbinieku saraksti divām pirmajām dienām jau ir gatavi," atzina RAKUS pārstāve.

Vakcinācija pret Covid-19 notiks desmit Latvijas slimnīcās izveidotos vakcinācijas kabinetos. Slimnīcas, kurās šodien tiks sākta vakcinācija, ir RAKUS, Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, Liepājas reģionālā slimnīcā, Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca, Jelgavas pilsētas slimnīca, Jēkabpils reģionālā slimnīca, Rēzeknes slimnīca, Daugavpils reģionālā slimnīca un Vidzemes slimnīca. Nākotnē, iespējams, tiks izveidoti vēl citi vakcinācijas kabineti.

Minētajos vakcinācijas kabinetos tiks potēti ne tikai konkrēto ārstniecības iestāžu darbinieki, bet arī mediķi no citām slimnīcām un iestādēm, tai skaitā NMPD.

Pirmās "Pfizer" un "BioNTech" ražotās vakcīnas "Comirnaty" Latvijā tika nogādātas sestdienas, 26.decembra, rītā. Tās jāuzglabā ļoti zemā temperatūrā - vismaz -75 grādi pēc Celsija skalas. Šādas dziļās saldēšanas iekārtas ir Valsts asinsdonoru centram, kur arī tiek glabātas sasaldētās vakcīnas. Pēc atkausēšanas vakcīnas līdz piecām dienām jeb to plānotajam izlietošanas laikam var uzglabāt +2 līdz +8 grādos pēc Celsija skalas, iepriekš informēja VM.

Pirmajā piegādē Latvija ir saņēmusi 9750 "Pfizer" un "BioNTech" ražoto vakcīnu "Comirnaty" devas, kuras tiks nodrošinātas kopumā 4875 veselības aprūpes darbiniekiem, jo viena cilvēka vakcinēšanai nepieciešamas divas devas. Nākamās vakcīnu piegādes plānotas pēc nedēļas - ap 4.janvāri vai 5.janvāri, kad Latvija saņems līdzīgu apjomu devu. Tāpat janvāra beigās ražotāji plāno "Moderna" un "AstraZeneca" izstrādāto vakcīnu piegādes, ja pirms tam pozitīvi noslēgsies šo zāļu reģistrācija.

Vakcinācijas kabinetiem ir izstrādāta rokasgrāmata, kurā aprakstīta vakcīnu uzglabāšana, saņemšana un saraksts, lai process būtu maksimāli homogēns visās ārstniecības iestādēs, proti, lai kāds neaizmirstu par niansēm un to, cik bieži jāpārbauda temperatūra. Vakcīnu izvadāšanu Latvijā nodrošina AS "Repharm" holdingā ietilpstošā zāļu lieltirgotava AS "Recipe Plus".

Saskaņā ar veselības ministres Ilzes Viņķeles (AP) iepriekš pausto, vakcīnas pagaidām ir vienīgais reālais solis pretī iespējai atgriezties dzīves ritmā, kāds bija pirms pandēmijas. Vakcīna "Comirnaty" klīniskajos pētījumos, kuros piedalījās 44 000 cilvēku, sevi pierādījusi kā drošu iespēju pasargāt no simptomātiskas saslimšanas ar vīrusu, uzsver ministre.

Zāļu valsts aģentūra (ZVA) atgādina, ka visām vakcīnām, kuras tiek reģistrētas Eiropas Savienībā, ir jāizpilda tādas pašas vienādi augstas kvalitātes, drošuma un efektivitātes pierādījumu prasības kā jebkurām zālēm, tostarp vakcīnām. Nekādas atkāpes no šīm stingrajām pamatprasībām netiek veiktas. Vakcīnu pret Covid-19 izstrādes, vērtēšanas un apstiprināšanas process ir prasījis mazāk laika nekā citām vakcīnām, jo ir ieguldīti un apvienoti vēsturiski nebijuši zinātnes, finanšu un cilvēkresursi, kā arī radikāli mainīta sadarbības operativitāte starp vērtēšanas, reģistrēšanas iestādēm un vakcīnu izstrādātājiem.

Saskaņā ar ZVA iepriekš publiskoto informāciju, no medicīnas darbiniekiem pirmie vakcīnas varētu saņemt ap 3000 NMPD darbinieku, kā arī Covid-19 pacientus ārstējošo slimnīcu darbinieki, bet pēc tiem - pārējie veselības aprūpes sistēmas darbinieki, priekšroku dodot gados vecākajiem.

Provizoriski gada pirmajos mēnešos, bet ne vēlāk kā martā pie vakcīnām pret Covid-19 varētu tikt ilgstošās sociālās aprūpes centru klienti un darbinieki, kuru kopskaits ir ap 19 600. Martā varētu sākt vakcinēt arī personas, kas ir sasniegušas 60 gadu vecumu. Prioritāri tiktu vakcinēti gados vecākie cilvēki. ZVA paredzējusi, ka tiktu vakcinēti aptuveni 12 000 cilvēku vecumā no 90 gadiem, 86 700 cilvēku vecumā 80-89 gadi, 89 000 cilvēku vecumā 70-79 gadi un 300 000 cilvēku vecumā 60-69 gadi.

Laika periodā no maija līdz jūnijam vakcīnas pret Covid-19 varētu saņemt arī 332 000 cilvēku, kuri ir jaunāki par 65 gadiem un sirgst ar hroniskām slimībām. Šajā kategorijā ietilpst, piemēram, personas ar sirds un asinsvadu slimībām, hroniskām nieru, plaušu, dziļāko elpceļu slimībām, kā arī cukura diabētu slimnieki, personas ar demenci, tuberkulozi, HIV/AIDS un hronisku C hepatītu.

Jūlijā vakcīnas pret Covid-19 varētu saņemt Latvijas operatīvo dienestu un izglītības iestāžu darbinieki, kā arī ieslodzījuma vietu personāls un cietumnieki, bet uzreiz pēc tam - arī jūlijā - iecerēts sākt pārējās sabiedrības vakcinēšanu.