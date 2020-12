Pieaugot stacionēto pacientu skaitam, Stradiņa slimnīcā varētu lemt par ceturtās Covid-19 pacientu nodaļas atvēršanu

Viņa atzīmēja, ka lēmums atkarīgs no datiem, kādi tiks saņemti no Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC). Veinberga skaidroja - redzot, ka stacionēto pacientu skaits ir nemainīgi liels, slimnīca, vadoties no algoritma, var prognozēt, kuras būs tās dienas, kad gaidāms pacientu pieaugums.

Pēc ārstniecības iestādes pārstāves paustā, jautājums ir par to, kurā no esošajām nodaļām tiks pazemināts darba apjoms, lai varētu nodrošināt pacientus ar ārstniecības un aprūpes personālu.

Veinberga informēja, ka svētdienas pirmās puses dati liecina, ka slimnīcā gultu aizpildījums ir sasniedzis 89%, kas šādas nozīmes nodaļās ir bīstams.

"Šādās nodaļās gultu aizpildījumam nevajadzētu būt lielākam par 75%, jo tad mēs zinām, ka palikusi rezerve negaidītam pacientu skaitu pieaugumam," sacīja Veinberga.

Runājot par pašreizējo situāciju ar Covid-19 pozitīviem pacientiem slimnīcā, ārstniecības iestādes pārstāve norādīja, ka šādiem pacientiem slimnīcā ir atvēlētas 139 gultas vietas trīs nodaļās, bet patlaban aizņemtas ir 124. Iepriekšējās diennakts laikā jaunievestu Covid-19 pacientu skaits sasniedza 17, svētdienas vakarā sacīja Veinberga.

No slimnīcā esošajiem Covid-19 pozitīvajiem pacientiem desmit ir tādi, kuriem slimība noris smagi, un šie pacienti atrodas vai nu intensīvās terapijas nodaļā vai pat reanimācijā. Sestdien Stradiņa slimnīcā miruši četri Covid-19 pozitīvi pacienti, bet izrakstīti deviņi.

"To pacientu skaits, kas nāk klāt, absolūti nespēj korelēt ar to skaitu, kas tiek izrakstīti. Ja uzņemto un izrakstīto pacientu skaits būtu vienāds, mēs varētu kaut kā noturēt līdzsvaru. Pacientiem, kas nonāk stacionārā, atveseļošanās ir gara, līdz ar to akumulējas to skaits," skaidroja ārstniecības iestādes pārstāve.

Jautāta, cik daudz ārstniecības un aprūpes darbiniekiem ir konstatēta saslimšana ar jaunā koronavīrusa izraisīto slimību, Veinberga sacīja, ka konkrētu skaitu pašlaik nav iespējams nosaukt. Zināms, ka pagājušajā nedēļā 200 darbinieki nepildīja savus darba pienākumus darbanespējas lapas vai pašizolācijas dēļ.

"Jāatzīst, ka katru dienu trīs, četri cilvēki nāk klāt. Vai nu viņiem jau ir apstiprināta saslimšana ar Covid-19, vai nu viņi ir augsta riska grupā, piemēram, pēc ciešas saskarsmes ar Covid-19 pozitīvu kolēģi vai pacientu, par kura saslimšanas statusu iepriekš nav saņemta informācija," pauda Veinberga, piebilstot, ka nav pamata apgalvot, ka slimnīca ir infekcijas perēklis, jo saslimšanas gadījumi ir dažādi, no kuriem daļa - nav pat izsekojama.

Kā ziņots, sestdien Latvijas slimnīcās esošo Covid-19 pacientu kopskaits pirmo reizi pārsniedza tūkstoti, liecina Nacionālā veselības dienesta dati. Patlaban Latvijas slimnīcās ārstējas 1010 cilvēki, kuriem apstiprināta saslimšana ar Covid-19. No tiem 954 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 56 - ar smagu slimības gaitu.