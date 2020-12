Jaunākie dati par Covid-19 Latvijā: atklāti vēl 399 gadījumi, miruši 13 cilvēki

Ar Covid-19 miruši 13 cilvēki (viens vecumā no 60-65 gadiem, divi vecumā no 75-80 gadiem, septiņi vecumā no 80-90 gadiem, trīs vecumā no 90-100 gadiem).

Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem: 13.3%. Latvijā ar Covid-19 kopumā saslimuši 35 819 cilvēki.

Covid-19 gadījumi stacionāros – 95 (t. sk. 3 pārvesti). Kopā stacionāros ārstējas 989 pacienti: 937 ar vidēji smagu slimības gaitu, 52 ar smagu slimības gaitu. Pēdējās diennakts laikā no stacionāra izrakstīti 18 pacienti (t. sk. 3 pārvesti) – kopā 3036.

Latvijā ar Covid-19 kopumā saslimuši 35 819 cilvēki.

