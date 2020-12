Covid-19 pacientiem sniedz norādes, pie kādiem simptomiem ir laiks saukt neatliekamo palīdzību

Kā informēja ministrijas komunikācijas speciāliste Anna Strapcāne, VM eksperti izstrādāja ceļvedi cilvēkiem, kas slimo ar Covid-19 un ārstējas mājās. Viņa atklāja, ka viegli uztveramā veidā tajā izskaidrota slimības gaita un simptomi, kuriem rūpīgi jāseko līdzi - temperatūras paaugstināšanās, sāpes, elpas trūkums.

Ministrijas ieskatā, zināšanas par tiem ļaus labāk rūpēties par savu atveseļošanos un atpazīt, kuros brīžos papildus konsultēties ar ģimenes ārstu, bet kuros - jāsauc NMPD.

Eksperti uzsvēra, ka NMPD jāsauc, ja pacientam ir sirdslēkmes pazīmes un simptomi, tostarp pēkšņas spiedošas, žņaudzošas, plēsošas vai dedzinošas sāpes aiz krūšu kaula, kuras pavada elpas trūkums un sirds ritma traucējumi, sāpes vienā vai abās rokās, kuņģī, mugurā vai žoklī, elpas trūkums.

Palīdzība jāsauc arī tad, ja pacientam ir insulta pazīmes un simptomi, piemēram, noslīdējusi seja, roku vājums vai neskaidra runa, kā arī citas pazīmes un simptomi, piemēram, pēkšņs nejutīgums, apjukums, redzes grūtības, grūtības staigāt vai pēkšņas galvassāpes.

NMPD palīdzība nepieciešama arī, ja Covid-19 pacientam ir pneimonijas pazīmes un simptomi, piemēram, drudzis ar ķermeņa temperatūru virs 38 grādiem, apgrūtināta elpošana, elpas trūkums un stipras sāpes krūšukurvī, kas saistītas ar elpošanu.

Arī, ja novērojama vispārēja stāvokļa pasliktināšanās, kas izpaužas kā nespēja runāt vai kustēties, galvas reiboņi, ķermeņa temperatūras pārsniedz 41 grādu, stipras galvassāpes vai ķermeņa sāpes, kuras nav iespējams novērst ar pieejamām zālēm - jāsauc NMPD.

Runājot par ķermeņa temperatūras paaugstināšanos, ceļvedī teikts, ka tā ir normāla organisma reakcija uz infekciju. Ja tā nepārsniedz 38,5 grādus, ar medikamentiem to samazināt nevajadzētu, pretējā gadījumā tā samazina arī organisma dabiskās aizsargspējas un atveseļošanās varētu ieilgt. Tomēr, ja temperatūras paaugstināšanās rada izteiktu diskomfortu, temperatūru var samazināt.

Vienlaikus ceļvedī uzsvērts, ka ļoti augsta temperatūra var radīt nelabvēlīgas sekas cilvēkiem ar hroniskām sirds, asinsvadu sistēmas slimībām, kā arī cilvēkiem ar smadzeņu darbības traucējumiem, elpošanas orgānu slimībām, grūtniecēm, cukura diabēta pacientiem. Šajos gadījumos temperatūras paaugstināšanos virs 38 grādiem nedrīkstētu pieļaut.

Temperatūru jāpazemina ļoti pakāpeniski un nav nepieciešams to pazemināt līdz normālai temperatūrai. Ja ķermeņa temperatūra pārsniedz 41 grādu, ir nekavējoties jāzvana NMPD, uzsver eksperti.

Eksperti arī atklāj, ka vīrusa darbības rezultātā organismā veidojas toksīni, kas rada galvassāpes vai muskuļu sāpes. Šīs sāpes var būt ļoti izteiktas un tās mēdz samazināties, lietojot nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus, piemēram, paracetamolu vai ibuprofēnu. Muskuļu sāpes parasti jūtamas mugurā, kājās, krūšu kurvī.

Ceļvedī norādīts, ka parasti sāpes nemazinās, mainot pozu, un to dēļ reizēm nav iespējams gulēt, sēdēt vai stāvēt. Šīs sāpes var radīt izteiktu diskomfortu, bet tā ir normāla reakcija uz vīrusa darbību organismā. Izveseļojoties no vīrusa infekcijas, sāpes parasti pazūd bez sekām. Eksperti atzīmē, ka atbilstoša šķidruma daudzuma lietošana veicinās infekcijas rezultātā organismā radušos toksīnu izvadi no organisma un paātrinās muskuļu un galvassāpju samazināšanos.

Skaidrojot elpas trūkumu, eksperti atklāja, ka elpas trūkums var liecināt par elpošanas funkcijas traucējumu vai arī sirds asinsvadu sistēmas bojājumu. Jebkurā gadījumā, saskaroties ar elpas trūkumu, noteikti ir jākonsultējas ar ārstu.

Mājas apstākļos skābekļa pieplūdes traucējumus organismam var izmērīt, veicot skābekļa piesātinājuma mērījumu ar pulsa oksimetru. Tā ir vienkārša ierīce, ko piestiprina pirkstam. Eksperti vērš uzmanību, ka pēc viena rādījuma vēl nevar spriest par situāciju. Ja tiek novērota rādījumu pasliktināšanās, mērījums jāatkārto uz cita pirksta.

Objektīvi par skābekļa pieplūdes traucējumiem liecina, ja oksimetra rādījums krītas zem 94%. Ja tas sasniedz 92%, nekavējoties jāzvana NMPD. Bez skābekļa piesātinājuma mērījumiem var vērtēt arī elpošanas ātrumu. Ja elpošanas frekvence pārsniedz 20-30 reizes minūtē, tad jākonsultējas ar ārstu vai jāzvana NMPD.

Ceļvedī iekļauti arī praktiski padomi rūpēm par savu mentālo veselību, jo bieži pacienti izjūt pastiprinātas bailes un trauksmi par slimības norisi, kas var apgrūtināt veseļošanos, atzīmēja Strapcāne.

Ceļvedī teikts, ka vislabākais veids, kā palīdzēt savam organismam tikt galā ar vīrusu, ir mierīga atpūta, labs miegs, šķidruma uzņemšana (vismaz divi litri dienā negāzēta ūdens vai zāļu tēja bez cukura) un, ja ir sāpes, kas traucē atpūtai un miegam - pretsāpju zāļu pareiza lietošana. Mediķi aicina nenoslogot savu organismu ar alkoholu, neveselīgu pārtiku, smēķēšanu, pārmērīgu kofeīna lietošanu vai neveselīgu dienas režīmu.

VM ģimenes ārstiem rekomendējusi šo ceļvedi izplatīt saviem pacientiem, ja viņi tam piekrituši, kā arī tas publicēts Nacionālā veselības dienesta un Slimību kontroles un profilakses centra mājas lapā. Vienlaikus ministrija aicina ar to iepazīties katram Latvijas iedzīvotājam, lai sagatavotos situācijai, kad ar slimību jāsaskaras pašam vai līdzcilvēkiem.

Strapcāne norādīja, ka ik dienu Latvijā ar Covid-19 saslimst vidēji 752 cilvēku, un lielākajai daļai ārstēšanās nozīmēta mājās karantīnā, taču vidēji katrs piektais līdz desmitais diemžēl nokļūst slimnīcā ar vidēju vai smagu slimības gaitu.

Šobrīd ar Covid-19 pacientu skaits slimnīcās tuvojas tūkstotim un veselības nozarē izsludināts ārkārtas stāvoklis. Ar izveidoto ceļvedi Covid-19 pacientiem var iepazīties šeit.

Jau ziņots, ka pirmdien Latvijā atklāti 1004 jauni Covid-19 gadījumi, kas ir trešais lielākais vienā diennaktī reģistrēto Covid-19 gadījumu skaits, bet 16 ar jauno koronavīrusu sasirgušie miruši, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

No pagājušajā diennaktī mirušajiem viens bija vecumā no 40 līdz 45 gadiem, viens - vecumā no 55 līdz 60 gadiem, divi - no 60 līdz 70 gadiem, pieci - no 70 līdz 80 gadiem, seši - no 80 līdz 90 gadiem, bet viens - vecumā no 90 līdz 95 gadiem.

Kopumā līdz šim Latvijā miruši 459 cilvēki, kuriem apstiprināta saslimšana ar Covid-19.