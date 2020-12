Pirmdien Latvijā atklāti 1004 Covid-19 gadījumi; 16 cilvēki miruši

SPKC vēstī, ka miruši 16 cilvēki: viens vecumā no 40-45 gadiem, viens vecumā no 55-60 gadiem, divi vecumā no 60-70 gadiem, pieci vecumā no 70-80 gadiem, seši vecumā no 80-90 gadiem, viens vecumā no 90-95 gadiem.

Kopā valstī aizvadītajā diennaktī veikti 10 911 testi, līdz ar to pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem ir 9,8%.