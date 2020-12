BKUS virsārste: attālinātās mācības rada ne tikai svara pieaugumu

Profesore uzsver, ka sabiedrībā izpratne par veselīgu uzturu ir ļoti zema, un liela nozīme esot arī hroniskam stresam, par ko tiekot runāts diezgan maz, bet apkārtējā situācija, kad, pildot attālinātos uzdevumus, tie ir jāizpilda līdz noteiktam laikam, jo netiek dota iespēja iepriekšējo uzdevumu atkārtot - tas bērnā uzkrājoties hroniskā stresā.

Līdz ar to virsnieru dziedzeri izdala stresa hormonu un tas ir hroniski paaugstinātā līmenī, kas savukārt ietekmējot emocionālo ēšanu no vienas puses un no otras puses, caur dažādiem šūnu līmeņa patogēniskiem mehānismiem, ietekmē svara pieaugumu.

Tik pat nozīmīgs esot arī savlaicīgs miegs un tā kvalitāte, uzsver BKUS virsārste. “Arī šeit lomu spēlē attālinātās mācības, kad nav tik agri jāceļas, un dienas ritms, sevišķi pusaudžiem, tiek pārnests uz nakts stundām, vēlu pabeidzot mācību darbus un vakaros sākot “čatošanu” sociālajos tīklos, līdz ar to ir nobīdīts organisma bioloģiskais pulkstenis, bioloģiskā hormonu darbība tiek novirzīta uz nepareizo laiku, kas ietekmē nepareizu šūnu vielmaiņu,” skaidro profesore.

Vēl mūsu bērni mācību procesā ir spiesti ļoti daudz izmantot viedierīces, kas nelabvēlīgi ietekmējot acs tīkleni un tālāk arī nervu sistēmu. Zilās gaismas ietekme, skatoties viedierīces pirms nakts miega, samazinot miega kvalitāti, kas ir zinātniski pierādīts. Ir samazināts melatonīna līmenis, kas ir miega hormons. “Mēs varam runāt par daudziem faktoriem, kas kopā ietekmē bērnu svara pieaugumu un tālāko bērnu kopējo veselību.”