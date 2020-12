Sestdien atklāti 643 Covid-19 gadījumi; 12 sasirgušie miruši

Kā liecina SPKC dati, 12 cilvēki miruši (divi vecumā no 50-55 gadiem, trīs vecumā no 70-80 gadiem, četri vecumā no 80-90 gadiem, trīs vecumā no 90-95 gadiem).

Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem ir 11,6%.

Latvijā ar Covid-19 kopumā saslimuši 30 940 cilvēki.

📈 Pēdējo 24h laikā:

▫️veikti 5545 Covid-19 izmeklējumi;

▫️reģistrēti 643 jauni inficēšanās gadījumi;

