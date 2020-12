Ceturtdien Latvijā 892 jauni Covid-19 gadījumi; 15 sasirgušie miruši

Aizvadītajā diennaktī miruši 15 cilvēki: divi vecumā no 60-70 gadiem, trīs vecumā no 70-80 gadiem, deviņi vecumā no 80-90 gadiem, viens vecumā no 90-95 gadiem.

Kopā valstī veikti 9748 izmeklējumi, līdz ar to pozitīvo testu īpatsvars pret testētajiem bija 9,2%.

Latvijā ar Covid-19 kopumā saslimuši 29 427 cilvēki.

Savukārt Nacionālajā veselības dienestā (NVD) vēstī, ka pagājušajā diennaktī slimnīcās nonākuši 120 cilvēki, tostarp viens pārvests.

Kopā stacionāros ārstējas 871 pacienti: 825 ar vidēji smagu slimības gaitu, 46 ar smagu slimības gaitu.

Pēdējās diennakts laikā no stacionāra izrakstīti 68 pacienti, tostarp viens pārvests.