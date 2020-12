Saslimstība ar Covid-19 joprojām strauji pieaug Daugavpilī; daudz inficēto arī citviet

Rīgā aizvadītajā diennaktī reģistrēti 396 no jaunajiem inficētajiem un kopumā 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits galvaspilsētā pašlaik ir 3203 cilvēki.

Savukārt Daugavpilī ir reģistrēti 105 jauni saslimušie un kopumā 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits Daugavpilī ir sasniedzis 1283 iedzīvotājus.

Jelgavā aizvadītajā diennaktī reģistrēts 41 jauns saslimušais un pēdējo divu nedēļu saslimušo kopskaits ir sasniedzis 366 cilvēkus. Jēkabpilī ir atklāts 31 jauns inficētais, 14 dienu kumulatīvajam saslimušo skaitam augot līdz 202 cilvēkiem. Rēzeknē reģistrēti 27 jauni saslimušie, divās pēdējās nedēļās inficēto kopskaitam sasniedzot 158 pilsētas iedzīvotājus.

Jūrmalā, Ventspilī un Ogres novadā iepriekšējā diennaktī reģistrēti pa 22 jauniem saslimušajiem, Dagdas novadā - 18, Rēzeknes novadā - 17, Liepājā un Talsu novadā - pa 16, bet Tukuma novadā - 15 jauni saslimušie ar Covid-19. Virknē citu pašvaldību aizvadītajā diennaktī reģistrēts mazāks inficēto skaits.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā - 3203, Daugavpilī - 1283, Jelgavā - 366, Jēkabpilī - 202, Ventspilī - 192, Jūrmalā - 184, Rēzeknē - 158, Krustpils novadā - 153, Ozolnieku novadā - 130, kā arī Ogres novadā - 129 iedzīvotāji.

Aģentūras LETA aprēķini, kas balstās uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem par iedzīvotāju skaitu novados pēc faktiskās dzīvesvietas 2019.gadā un SPKC datiem par pēdējās 14 dienās saslimušajiem Latvijas pašvaldībās, liecina, ka 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā patlaban ir 480,6 gadījumi.

24 pašvaldībās šis rādītājs ir augstāks, tostarp deviņās tiek pārsniegts par 50%.

Rēķinot pēdējo 14 dienu saslimušo skaitu uz 100 000 iedzīvotāju pēc aizvadītajā diennaktī notikušajām izmaiņām, visaugstākais tas ir Krustpils novadā, Daugavpilī, Aglonas, Aknīstes, Viļānu, Ozolnieku un Neretas novadā, Jēkabpilī un Iecavas novadā.

14 dienu saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotāju ir teorētisks rādītājs, kurš ļauj salīdzināt saslimstības līmeni teritorijās ar atšķirīgu iedzīvotāju skaitu, un tas nenorāda konkrētu saslimušo skaitu.

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem jaunajiem saslimušajiem 220 ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem, 179 ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem, bet 177 - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī atklāti 1040 Covid-19 gadījumi, kas ir līdz šim lielākais inficēto skaits diennaktī, kamēr 12 Covid-19 pacienti miruši, liecina SPKC apkopotie dati.

Līdz ar to otro diennakti pēc kārtas Latvijā atklāts līdz šim lielākais Covid-19 gadījumu skaits.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējo 14 dienu laikā inficējušos personu kopskaits ir 9228, bet 14 dienu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju ir 480,6 gadījumi.

Nacionālā veselības dienesta (NVD) dati liecina, ka pagājušajā diennaktī Latvijas slimnīcās ir palielinājies smagā stāvoklī esošo Covid-19 pacientu skaits. Kopējais slimnīcās esošo Covid-19 pacientu skaits pēc vairāku pacientu stacionēšanas, pārvešanas, izrakstīšanas un zaudēšanas cīņā ar slimību ir palicis nemainīgs - gan otrdien, gan trešdien slimnīcās ārstējās 833 ar jauno koronavīrusu sasirgušie. Tomēr otrdien smagā stāvoklī esošo pacientu skaits bija 41, bet trešdien - 47. Pārējie slimnīcās esošie pacienti bija ar vidēju slimības gaitu.

Pagājušajā diennaktī stacionēti 115 Covid-19 pacienti, tostarp pieci pārvesti, savukārt no stacionāra izrakstīti 98 Covid-19 pacienti, tostarp pieci pārvesti, bet kopumā līdz šim stacionārus pametuši 2329 Covid-19 pacienti, liecina NVD dati.