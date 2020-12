Vakar Latvijā traģiski liels no Covid-19 mirušo skaits; atklāti 629 jauni inficētie

Aizvadītās diennakts laikā no Covid-19 miruši 25 cilvēki (viens vecumā no 45-50 gadiem, astoņi vecumā no 60-70 gadiem, deviņi vecumā no 70-80 gadiem, seši vecumā no 80-90 gadiem, viens vecumā no 90-95 gadiem), liecina SPKC jaunākā informācija.

Tik liels mirušo skaits diennakts laikā Latvijā reģistrēts pirmo reizi. Iepriekšējais augstākais rādītājs bija izziņots 8.decembrī, kad mirušo skaits bija 16. Kopumā līdz šim Latvijā miruši 349 cilvēki, kuriem apstiprināta saslimšana ar Covid-19.

Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem: 11.7%. Latvijā ar Covid-19 kopumā saslimuši 25 675 cilvēki.

Savukārt slimnīcās vakar nogādāti 65 jauni Covid-19 pacienti. Kopā stacionāros ārstējas 760 pacienti: 723 ar vidēji smagu slimības gaitu, 37 ar smagu slimības gaitu. Pēdējās diennakts laikā no stacionāra izrakstīti 27 pacienti – kopā 2030.

Latvijā ar Covid-19 kopumā saslimuši 25 675 cilvēki. — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) December 13, 2020

