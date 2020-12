Sestdien reģistrēti 526 jauni inficēšanās gadījumi

Pēdējo 24 stundu laikā miruši 9 cilvēki. No tiem trīs bijuši vecumā no 65-75 gadiem, pieci no 75-85 gadiem, bet viens vecuma grupā no 90-95 gadiem.

Aizvadītās diennakts laikā pavisam veikti 5822 Covid-19 izmeklējumi.

Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem: 9%.

Latvijā ar Covid-19 kopumā saslimuši 21 313 cilvēki.

Izveseļojušies 1866 cilvēki.