"Tas vakars bija skarbs" - "Moderna" ražotās vakcīnas saņēmējs pastāsta par blakusefektiem

24 gadus vecais Jasirs Batalvi no Bostonas bija viens no pirmajiem amerikāņiem, kurš tika vakcinēts pret Covid-19. Viņš piedalījās kompānijas "Moderna" ražotās vakcīnas izmēģinājumā.

"Moderna" paziņojusi, ka trešajā fāzē, kurā piedalījās 30 000 dalībnieku, vakcīna izrādījusies efektīva 94,1% gadījumu. Kompānija norādīja, ka vakcīnas izmēģinājumi līdz šim nav raisījuši nopietnas bažas par vakcīnas drošību.

Kaut arī vakcīna varētu palīdzēt novērst hospitalizāciju un ar vīrusu saistīto nāves gadījumu skaitu, tā uzreiz pēc saņemšanas var izraisīt vairākus nepatīkamus simptomus.

Batalvi pirmo vakcīnas devu saņēmis oktobra vidū, bet otro - 12. novembrī.

Pēc pirmās vakcīnas viņš jutis līdzīgus simptomus, kādus piedzīvojis pēc gripas vakcīnas saņemšanas.

Bet spēcīgākus simptomus viņš sajutis tieši pēc otrās vakcīnas devas saņemšanas. Batalvi stāsta, ka aptuveni 30 minūtes pēc vakcīnas saņemšanas jutis sāpes kreisās rokas muskuļos, tādas, it kā kāds pat to būtu stipri iesitis. "Kad es saņēmu otro vakcīnas devu, viss bija labi tikmēr, kamēr es biju slimnīcā. Bet vakars bija skarbs. Man attīstījās neliels drudzis, bija drebuļi un nogurums," CNN pastāstīja vīrietis. Nākamajā rītā viņš zvanījis ārstam, lai apjautātos, vai šādi simptomi ir normāla parādība, un ārsti apstiprinājuši, ka tas nozīmējot to, ka vakcīna iedarbojas.

Jau dienas laikā vīrietis atkal bijis uz kājām un blakusefekti pazuduši.

Nākamo divu gadu laikā Batalvi un citiem izmēģinājuma vakcīnas saņēmējiem regulāri jāveic asins analīzes, lai noskaidrotu, vai organisms saglabājis antivielas.

ASV federālās vakcīnu attīstīšanas programmas vadītājs Moncefs Slaui pagājušajā nedēļā CNN atklāja, ka aptuveni 10 līdz 15 procenti no visiem vakcīnu saņēmējiem piedzīvoja jūtamus blakusefektus. "Lielākajai daļai cilvēku būs daudz mazāk jūtami blakusefekti. Tas, atklāti sakot, salīdzinot ar 95% aizsardzību pret infekciju, kas var būt nāvējoša vai ievērojami graut veselību, manuprāt, ir piemērots līdzsvars," viņš sacīja CNN.

"Es ceru, ka, tiklīdz šī vakcīna iznāks, cilvēki jutīsies droši, to saņemot. Kā nekā, es esmu šeit - es saņēmu vakcīnu un ar mani viss ir kārtībā. Es domāju, ka mēs tiksim šim visam cauri," viņš teica CNN.

Zināms, ka "Moderna" pirmdien lūdza ASV Pārtikas un zāļu pārvaldi (FDA) atļaut ārkārtas gadījumos jau tagad izmantot tās izstrādāto vakcīnu pret jauno koronavīrusu un iesniedza pieteikumu vakcīnas nosacītai apstiprināšanai Eiropas Zāļu aģentūrā. Arī Eiropas Komisija jau parakstījusi līgumu ar "Moderna" par vakcīnas pret Covid-19 iegādi.