Medus, bišu maize vai propoliss - kas ir visveselīgākais?

Ja gribam medu karsēt, tā temperatūrai nevajadzētu pārsniegt 60 grādus, citādi daļa bioloģiski aktīvo vielu iet bojā un medus zaudē savas vērtīgās īpašības.

Labāka izvēle ir bišu radītie produkti – bišu maize un propoliss.

Bišu maize ir bišu barība, ko bites gatavo no putekšņiem, tos fermentējot. Tā ir bioloģiski aktīvāka forma par ziedputekšņiem. Tajā atrodamas gan aizstājamās, gan neaizstājamās aminoskābes, vitamīni, fermenti un minerālvielas, kā arī taukskābes, kas šajā vidē labi saglabājas. Pētījumos pierādīts, ka bišu maizei ir augsta antioksidatīvā aktivitāte.

Otrs bišu radītais produkts – propoliss jeb bišu līme – zināms kā iedarbīgs pretmikrobu līdzeklis. Propolisa sastāvs var mainīties atkarībā no bišu atrašanās vietas un tiem kokiem un ziediem, kādi ir pieejami bitēm. Propolisa sastāvā ir 45–55 % sveķu, 20–40 % vaska, aptuveni 10–15 % ēterisko eļļu, kā arī nedaudz ziedputekšņu un citu piemaisījumu. Propolisā ir gan vitamīni (B grupas, E, C, H, P), gan minerālvielas (kalcijs, dzelzs, varš, magnijs u. c.), kā arī bioflavonoīdi, kas ir būtiski atveseļošanās procesā, jo tiem ir antibakteriāla, pretvīrusu, pretsēnīšu un pretiekaisuma darbība. Slimošanas laikā uzturu noteikti ir vērts papildināt ar propolisu.

Pētījumos arī norādīts – lai uzlabotu medus antioksidantu un pretmikrobu īpašības, to ir lietderīgi bagātināt gan ar bišu maizi, gan propolisu.

