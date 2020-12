Latvijas iedzīvotājiem Covid-19 vakcīnas būs bezmaksas

Latvijā Covid-19 vakcīnas nonāks ne ātrāk un arī ne vēlāk kā citās Eiropas Savienības valstīs – vienotā Eiropas iepirkuma rezultātā. Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta direktore Santa Līviņa lēš, ka pirmās vakcīnas Latvijā varētu nonākt nākamā gada pirmajā ceturksnī. Primāri šīs vakcīnas tiks piedāvātas ārstniecības iestāžu darbiniekiem, sociālās aprūpes iestādēs dzīvojošajiem, kā arī senioriem, hronisko slimību slimniekiem un operatīvo dienestu darbiniekiem.

Patlaban gan esot pāragri spriest, cik vakcinācija pret Covid-19 valstij varētu izmaksāt. Līviņa norādīja, ka jāņem vērā arī tas, ka katram ražotājam ir savas izmaksas.

Imunizācijas valsts padomes priekšsēdētāja Dace Zavadska informē, ka vakcīna pret Covid-19, visticamāk, novērsīs pacientu nāvi vai smagu slimības gaitu, kā arī nepieciešamību šos cilvēkus hospitalizēt, tomēr patlaban vēl nav iespējams izteikt prognozes par to, vai vakcīna novērsīs vieglas slimības formas. Tāpat neesot zināms, vai ar šīm vakcīnām varēs veidot pūļa imunitāti. Zavadska arī atklāja, ka patlaban ir 260 potenciālie vakcīnu izstrādātāju kandidāti, no kuriem 56 ir klīniskās izpētes stadijā, bet sešas no tām ir Eiropas Komisijas kopējā iepirkuma portfelī.

Veselības ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītājs Oskars Šneiders Jauns.lv teica, ka vakcīna pret Covid-19 iedzīvotājiem būs bezmaksas, to apmaksās no valsts budžeta: “Vakcinācija būs valsts apmaksāta. Cilvēkiem par vakcīnām nebūs jāmaksā, jo visus izdevumus segs valsts”.