Produkti, kas var ietekmēt zāļu iedarbību

“To, ka medikamentu lietošana nav savienojama ar alkoholu, šķiet, zina visi, taču daudz retāk iedzīvotāji ir informēti par citu produktu ietekmi uz zāļu iedarbību, piemēram, to, ka greipfrūtu sula paaugstina zāļu līmeni asinīs, vai zaļo dārzeņu ietekmi uz trombus šķīdinošajiem medikamentiem. Tāpēc, lai būtu pilnīga pārliecība par to, ka ikdienas uzturs neveicinās nevēlamu mijiedarbību ar medikamentiem un zāles iedarbosies tā, kā gaidīts, ļoti svarīgi ir konsultēties ar ārstu vai farmaceitu,” stāsta farmaceite Līga Cīrule.

Greipfrūtu sulas iedarbība var ilgt līdz pat 24 stundām

Greipfrūtu sula ir lielisks vitamīnu un minerālvielu avots, taču tā samazina enzīma darbību, savukārt enzīmi ir atbildīgi par daudzu zāļu sašķelšanu un izvadīšanu no organisma.

Tāpēc, lietojot medikamentus kopā ar greipfrūta sulu, zāļu līmenis asinīs ir lielāks, nekā tam vajadzētu būt, un tas var izraisīt blakusparādību rašanos.

Zāļu grupas, kas mijiedarbojas ar greipfrūtu sulu, ir zāles holesterīna līmeņa samazināšanai, asinsspiedienu pazeminošie līdzekļi, psihiatrisko saslimšanu medikamenti, impotences medikamenti, aritmijai lietotās zāles, antibiotikas u.c.

Ja kāda cilvēka ikdiena nav iedomājama bez greipfrūtu sulas, tad noteikti jāpārliecinās, ka tā konkrēto medikamentu darbību neietekmē. Jāatceras arī, ka, ievērojot starplaiku starp greipfrūtu sulas dzeršanu un medikamentu lietošanu, mijiedarbība tik un tā ir sagaidāma, jo greipfrūtu sulas darbība uz enzīmiem var ilgt pat līdz 24 stundām.

Zaļie dārzeņi un trombus šķīdinošie medikamenti

Lai arī zaļajos dārzeņos un lapās, piemēram, brokoļos, avokado, Briseles kāpostos, lapu salātos, galviņkāpostos, spinātos, atrodamais K vitamīns ir atbildīgs par normālu asinsreci, to pārmērīga lietošana ikdienā nav ieteicama tiem, kuri lieto medikamentus asins ietekmēšanai, piemēram, trombu šķīdināšanai, jo tie var mazināt šo medikamentu efektu.

Piens var mazināt dzelzs preparātu un dažu antibiotiku iedarbību

Ja konstatēts dzelzs deficīts organismā, ārsts visbiežāk iesaka lietot dzelzs preparātus, taču dzelzs uzsūkšanās no iekšķīgajiem preparātiem ir sarežģīta, un, lietojot tos kopā ar piena produktiem, šī uzsūkšanās var pavājināties vēl vairāk.

Tāpēc piena produktus iesaka lietot ne mazāk kā divas stundas pēc tam, kad iedzerts dzelzs preparāts.

Piena produkti kavē arī dažu (visbiežāk tetraciklīnu grupas) antibiotiku uzsūkšanos, tāpēc arī starp šo antibiotiku un piena produktu lietošanu jāievēro divu stundu starplaiks.

Kofeīns un pretsāpju medikamenti

Kofeīns stimulē nervu sistēmas, elpošanas, sirds un asinsvadu sistēmas darbību, un tas var pastiprināt pretsāpju līdzekļu iedarbību. Tā rezultātā var parādīties roku trīcēšana un pat sirdsklauves. Kofeīns var ietekmēt arī dzelzs uzsūkšanos, tāpēc, lietojot dzelzs preparātus, kafiju, zaļo vai melno tēju drīkst dzert ne mazāk kā divas stundas pirms vai pēc dzelzs preparāta.

Īpaši bīstams salikums – nomierinošie līdzekļi un alkohols

Alkohols atšķirīgos veidos mijiedarbojas ar dažādiem medikamentiem, piemēram, pretalerģiju, saaukstēšanās, sirds slimību, pretsāpju, artrīta, klepus, diabēta, paaugstināta asinsspiediena un dažādu infekciju ārstēšanai paredzētām zālēm. Daži no šiem medikamentiem, lietoti kopā pat ar nelielu daudzumu alkohola, organismam var būt toksiski un radīt, piemēram, aknu bojājumus. Alkohols nomācoši iedarbojas uz nervu sistēmu, tāpēc viena no bīstamākajām kombinācijām ir tieši sedatīvo jeb nomierinošo līdzekļu un miega zāļu lietošana kopā ar alkoholu – vieglākos gadījumos jūtams būs miegainums un reibonis, smagākos – pat centrālās nervu sistēmas darbības traucējumi. Īpaši uzmanīgiem jābūt arī senioriem, jo viņiem alkohols no organisma izvadās daudz lēnāk nekā jaunākiem cilvēkiem, tāpēc tas organismā atrodas ilgāk un mijiedarbība ar zālēm ir vairāk iespējama.

Uzmanīgiem jābūt arī ar asinszāles preparātiem

Asinszāle ir augs, kas tiek plaši lietots tautas medicīnā, īpaši nervu spriedzes mazināšanai. Šis augs ir gan tējās, gan vairākos nomierinošajos bezrecepšu līdzekļos, taču jāņem vērā, ka asinszāle var gan nomākt, gan pastiprināt ļoti daudzas zāļu grupas, piemēram, astmas, psihisko saslimšanu, saaukstēšanās un klepus, HIV, sirds slimību un asinsspiediena ārstēšanai paredzētos medikamentus.