Šāds līmenis ir balstīts uz vairākiem modelēšanas pētījumiem, pavēstīja PVO vakcīnu departamenta vadītāja Ketrina O'Braiena.

Tomēr viņa uzsvēra, ka patiesais nepieciešamais imunizācijas līmenis šajā pandēmijā kļūs skaidrāks tikai tad, kad būs vairāk zināms par šobrīd testētajām vakcīnām.

Papildus zināšanām par to, cik labi vakcīnas novērš Covid-19, ir jautājums par to, vai tās padarīs grūtāku vīrusa pārnešanu no vienas personas otrai, sacīja O'Braiena.

Pēdējās dienās farmācijas kompānijas "AstraZeneca", "Moderna" un "Pfizer"/"BioNTech" ir paziņojušas par daudzsološiem to izstrādāto koronavīrusa vakcīnu izmēģinājumu rezultātiem.