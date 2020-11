Pieci padomi veselības stiprināšanai pandēmijas laikā

Mitriniet gaisu

Ikdienā parūpējieties, lai jūsu mājās un darba telpās nebūtu pārāk sauss gaiss. Relatīvajam mitrumam vajadzētu būt ap 60%, tomēr apkures sezonā telpās gaiss kļūst sausāks.

Kāpēc tas ir tik svarīgi? Pārlieku sauss gaiss nelabvēlīgi ietekmē elpceļu gļotādas, tās izkalst un mēdz sasprēgāt. Ja gļotādas ir veselas un mitras, tā jau ir pirmā barjera elpceļu vīrusiem un patogēnajām baktērijām. Slimību izraisītājus organisms uzvar, pirms tie pārvarējuši gļotādas barjeru.

Ja gļotāda ir izkaltusi un sasprēgājusi, tajā rodas daudz spraudziņu, kur iemitināties nelabvēlīgām sīkbūtnēm. Kādu brītiņu vīruss var mitināties aizdegunē vai kaklā, un tad jau ir risks, ka tas iekļūs dziļāk. Ja Covid-19 jau būs pārvarējis gļotādas, paguvis savairoties rīklē un aizdegunē un jau sasniedzis plaušas, tas nebūs patīkami.

Kā mitrināt gaisu? Iespējas ir dažādas. Protams, var iegādāties gaisa mitrinātāju, bet ne vienmēr vajag tērēties. Der vienkāršs pulverizators, ar kuru izsmidzināt ūdeni gaisā telpās, kur strādājat, pavadāt brīvo lauku, jo īpaši guļamistabā. Var arī uz radiatoriem uzsegt samitrinātus dvieļus. Arī ieradums katru vakaru veikt grīdas un citu virsmu mitro uzkopšanu ļaus saglabāt gļotādas veselīgākas.

Vairāk svaiga gaisa

Vēdiniet telpas, pastaigājieties vai veiciet fiziskās aktivitātes svaigā gaisā. Tiem, kuri spiesti pārvietoties ar sabiedrisko transportu, ideāli, bet ne īpaši reāli būtu turēt vaļā logus. Tomēr ir vēsais gadalaiks, un citi pasažieri jūs visdrīzāk nesapratīs.

Svaigs vēss gaiss nāk par labu gļotādām, tās kļūst veselīgākas un spēj parūpēties, lai elpceļos iemaldījies slimības izraisītājs ātri aizietu bojā. Otrs iemesls – ar svaigu gaisu vai nu tiek aizpūsti projām, vai krietni atšķaidīti gaisā esošie mikrobi. Jo mazāka vīrusa koncentrācija gaisā, jo lielākas izredzes nemaz nesaslimt un tikt galā ar vīrusiem gļotādu līmenī vai slimot vieglāk.

Kopiet draudzīgās baktērijas

To, ka derīgās baktērijas mīt zarnu traktā, nebūs dzirdējis vien retais. Tomēr tās dzīvo arī uz gļotādām un ādas. Kā jau katrs dzīvs radījums, tās arī barojas, derīgajām baktērijām ļoti patīk sadarboties ar savu saimniekorganismu – ražot tam noderīgas vielas, maigi trenēt imūnsistēmu un rūpēties, lai tās no vietas neizdzīvotu sliktās baktērijas un vīrusi. Tad nu šīs baktērijas mēdz vienkārši dažus vīrusu veidus apēst (protams, ne visus un ne jebkādos daudzumos). Mēdz arī izdalīt savas vielas, kas kavē svešo invāziju.

Aptiekās iegādājami visdažādākie derīgo baktēriju preparāti, bet mikrofloru var arī uzlabot skābpiena produkti ar bifidopiedevām. Tie, kam vēl pieejams piens no pašu govīm, var izmantot kā ieraugu "Lacto" vai "Actimel".

Izvairieties no cukura

Nedaudz cukura vai medus veselam cilvēkam lielu skādi nenodarīs, taču jāņem vērā, ka cukurs mēdz izjaukt derīgo baktēriju līdzsvaru zarnās. Tiem, kam ir jau diabēts, prediabēts, nosliece uz lieko svaru, cukurs, saldumi un balto miltu izstrādājumi paaugstina asinīs glikozes līmeni, un tas postoši iedarbojas uz kapilāriem. Covid-19 riska kontekstā ir svarīgi saglabāt pēc iespējas veselīgākus sīkos asinsvadus.

Nostipriniet asinsvadus

Arvien vairāk pētījumu apliecina, ka Covid-19 bojā sīkos asinsvadus, un ne tikai plaušās. Šis vīruss var arī raisīt sīkus punktveida mikroinsultus smadzenēs un asinsizplūdumiņus citos orgānos.

Šo risku var mazināt patīkamā veidā – uzņemot bioflavonoīdus, kas stiprina kapilārus. Šī vielu grupa arī mazina iekaisuma reakciju, trombu veidošanos un Covid-19 infekcijas gadījumā – smagas slimības gaitas risku. Melleņu sula vai dzēriens, ķiršu vai upeņu sula, mežrozīšu vai karkadē tēja, citrusaugļi satur vērtīgas vielas, kas stiprina asinsvadus.

No aptiekā nopērkamajiem līdzekļiem derēs labi ginka preparāti (tie, kas vairāk attīrīti no balastvielām), arī bezrecepšu zāles, kas satur diosmīnu, hesperidīnu vai to kombināciju. Iespējams, starp šīm zālēm daudzi pazīs tās, ko ārsts bija ieteicis pret venozo nepietiekamību.