Pagājušajā diennaktī Latvijā 580 jaunu Covid-19 gadījumu; miruši vēl 9 pacienti

SPKC informē, ka otrdien Latvijā veikti 8 627 Covid-19 izmeklējumi. 580 personām apstiprinājusies infekcija.

Aizvadītajā diennaktī miruši 9 slimības pacienti. Divi bijuši vecuma grupā no 40 līdz 45 gadiem, trīs - no 55 līdz 65, divi - no 70 līdz 75 un vēl divi - no 80 līdz 85 gadiem.

Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem pagājušajā diennaktī bijis 6,7%.

Nacionālais veselības dienests informē, ka otrdien stacionāros ar Covid-19 nogādāti 66 pacienti. Kopā stacionāros šobrīd ārstējas 434 slimības pacienti: 403 ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 31 ar smagu slimības gaitu.

Pēdējās diennakts laikā no stacionāra izrakstīti 53 pacienti, bet kopumā līdz šim - 1126.

Latvijā kopumā līdz šim ar Covid-19 saslimušas 14 273 personas un 1686 izveseļojušās.

