Kā ātri palīdzēt imūnsistēmai? 5 augļi un dārzeņi, ko lietot uzturā

Dabasspēks Karlīna Timofejeva

Neviens nenoliegs, ka imūnsistēmai jābūt kārtībā, ja vēlamies labu veselību. Lai to nodrošinātu, ir jāizvairās no stresa, jāievēro labs miega režīms, jāsporto un veselīgi jāēd. Lai arī tas skan labi un pareizi, cik daudziem no mums izdodas kaut nedēļu iztikt bez neveselīgas pārtikas, stresa, miega trūkuma un našķiem?