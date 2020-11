Teju divas trešdaļas otrdien atklāto Covid-19 gadījumu reģistrētas Rīgā un Daugavpilī

Rīgā aizvadītajā diennaktī reģistrēti 167 jauni inficētie un kopumā 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits galvaspilsētā pašlaik ir 1432 cilvēki. Savukārt Daugavpilī reģistrēts 31 jauns saslimušais un kopējais pēdējās divās nedēļās inficēto skaits ir sasniedzis 245 cilvēkus. Šajās abās pašvaldībās diennaktī reģistrēto gadījumu skaits kopumā ir 198 jeb 63,26% no Covid-19 gadījumu kopskaita.

Tāpat 11 jauni inficētie reģistrēti Jūrmalā, kur kopējais 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits sasniedzis 63 cilvēkus. Deviņi jauni saslimušie atklāti Dobeles novadā, kur pēdējās divās nedēļās kopā saslimuši 24 cilvēki. Vēl septiņi jauni inficētie reģistrēti Saulkrastu novadā, kopējam 14 dienu saslimušo skaitam sasniedzot 53 cilvēkus.

Seši jauni saslimušie reģistrēti Siguldas novadā, pa pieciem - Krāslavas, Ķekavas, Daugavpils un Ādažu novados, pa četriem - Liepājā, Ogres, Stopiņu un Ropažu novadā. Vēl virknē pašvaldību reģistrēts mazāks inficēto skaits.

Covid-19 ir atgriezies arī Engures, Rundāles un Apes novadā, kur iepriekš visi saslimušie bija atlabuši.

Savukārt pēdējo divu nedēļu laikā neviens jauns saslimušais nav reģistrēts Priekules novadā.

Kopumā pašlaik inficēšanās ar Covid-19 konstatēta 101 Latvijas pašvaldībā. Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā - 1432, Daugavpilī - 245, kā arī Liepājā - 77 iedzīvotāji.

No aizvadītajā diennaktī inficētajiem 58 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 55 ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem, bet 48 ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem. Citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Datus par Covid-19 gadījumiem pašvaldībās aģentūra LETA apkopo, balstoties uz SPKC publicētajiem operatīvajiem atvērtajiem datiem, kas saistībā ar pacientu dzīvesvietas izmaiņām laika gaitā var tikt precizēti. Līdz ar to operatīvie atvērtie dati var atšķirties no SPKC "Twitter" platformā ziņotā.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī Latvijā atklāti kopumā 313 Covid-19 gadījumi, kas ir līdz šim lielākais vienā diennaktī konstatēto gadījumu skaits, liecina SPKC apkopotie dati.

Pagājušajā diennaktī arī veikts rekordliels Covid-19 testu apjoms - 7328, un 4,3% gadījumu tie bijuši pozitīvi. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Aizvadītajā diennaktī miruši seši pacienti, kuriem bija apstiprināta inficēšanas ar Covid-19. Šis ir līdz šim lielākais vienā diennaktī mirušo pacientu skaits. Trīs mirušie pacienti bijusi vecuma grupās no 60 līdz 80 un vēl trīs - no 80 līdz 90 gadiem. Līdz šim ziņots par 85 personu nāvi, kurām bijusi apstiprināta inficēšanās ar Covid-19.

Līdz šim saslimšana ar Covid-19 Latvijā ir apstiprināta kopumā 6752 personām, savukārt no Covid-19 līdz izveseļojušās 1444 personas.

Iepriekš augstākais vienā diennaktī atklātais gadījumu skaits bija 29.oktobrī, kad tika konstatēti 284 Covid-19 gadījumi.