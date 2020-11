Oregona kļūst par pirmo ASV štatu, kur dekriminalizē heroīnu, kokaīnu un citas smagās narkotikas

"Cilvēki, kuri cieš no atkarības, efektīvāk tiek izārstēti ar veselības aprūpes servisu palīdzību nevis kriminālu sodāmību. Veselības aprūpes pieeja ietver veselības novērtējumu, lai noteiktu to cilvēku vajadzības, kuri cieš no atkarības, un tas ietver arī to savienošanu ar vajadzīgajiem pakalpojumiem," teikts lēmumā par smago narkotiku dekriminalizāciju.

Tā vietā, lai pret narkotiku lietotājiem izturētos kā pret noziedzniekiem, Oregonas štatā viņiem tiks piedāvāti pakalpojumi, ko finansēs no marihuānas nodokļa ieņēmumiem.

Dekriminalizēti ir nelieli narkotiku daudzumi, piemēram, mazāk nekā viens grams heroīna, divi grami kokaīna vai metamfetamīna, 40 devas LSD. Kriminālsods par šāda daudzuma glabāšanu tiks aizstāts ar naudas sodu, kas nepārsniedz simts dolārus (85 eiro).

Noziegumi, kas saistīti, piemēram, ar narkotiku gatavošanu, pārdošanu vai lietošanu vadot transportlīdzekli joprojām tiks uzskatīti par kriminālpārkāpumiem.

Vairākas Eiropas valstis, tostarp Portugāle, Nīderlande un Šveice, ir dekriminalizējušas smagās narkotikas.