Veselības ministrija ar svarīgu aicinājumu vēršas pie senioriem un cilvēkiem ar hroniskām slimībām

Ministrijā norāda, ka saprot, ka šajā neparedzamības laikā cilvēki ar hroniskām slimībām un vecāka gadagājuma ļaudis var izjust pastiprinātas raizes par savu veselību.

"Aicinām saglabāt mieru, rūpēties par sevi un vērsties pēc nepieciešamās palīdzības, lai nepieļautu slimības paasinājumu," pauž VM pārstāvji.

Cilvēki ar hroniskām slimībām tiek aicināti precīzi ievērot ārstu norādījumus, lai nepieļautu slimību saasinājumu. Ja parādās elpceļu saslimšanas pazīmes, VM mudina sazināties ar ģimenes ārstu, lai uzzinātu, kā rīkoties.

VM aicina arī būt vērīgiem pret saviem tuvākajiem apvaicājieties, kā viņiem klājas, un piedāvājot palīdzēt, ja tas nepieciešams.

Kā ziņots, aizpagājušajā diennaktī atklāti kopumā 242 jauni saslimšanas ar Covid-19 gadījumi un no testētajiem cilvēkiem pozitīvo gadījumu īpatsvars sasniedzis 6,2%, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Trīs mirušie pacienti bijuši vecuma grupās no 50 līdz 55 gadiem, no 70 līdz 75 gadiem un no 80 līdz 85 gadiem. Kopumā miruši 74 cilvēki, kuri bija saslimuši ar Covid-19.

Aizpagājušajā diennaktī veikti 3898 Covid-19 testi, savukārt pozitīvo gadījumu īpatsvars bijis 6,2%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Līdz šim saslimšana ar Covid-19 ir apstiprināta kopumā 6136 personām, kamēr 1406 personas ir izveseļojušās, liecina centra dati.