Īstas šausmas vai nekas īpašs? Kāds ir Covid-19 testa veikšanas process

TV3 raidījuma "Bez Tabu" uzrunātā Ilze tieši pirms testa veikšanas atzīst, ka ir satraukusies. Tomēr pēc procedūras pastāstīja, ka satraukums bijis lielāks nekā pati darīšana. Pie zobārsta esot briesmīgāk.

Sieviete norādīja, ka degunā jutusi kutinošu sajūtu. Tikmēr Valsts zinātniskā institūta "Bior" direktora vietniece laboratoriju jautājumos Olga Valciņa par Covid-19 testa procedūru saka: "laboratorijas cilvēkam ir jātiek ar tamponu cilvēkam aizdegunē."

"Pats galvenais ir tajā brīdī nekoncentrēties uz nepatīkamo. Atkarībā no tā kā cilvēkam ir uzbūvēta viņa deguna ejas, atkarībā no subjektīvajām sajūtām, cik viegla roka ir darbiniekam, cik tievs ir tampons no tā visa būs atkarīgs kā cilvēks jutīsies individuāli," sacīja Valciņa.

