4 veidi, kā izmantot jūras sāli veselības un labsajūtas uzlabošanai

"Jūras sāli iegūst, iztvaicējot jūras vai sālsūdens ezeru ūdeni, savukārt vārāmo sāli iegūst raktuvēs, tas tiek vairāk apstrādāts, turklāt tam tiek pievienots jods. Jūras sāls ir bagātāks ar dažādiem minerāliem – nātriju, kāliju, dzelzi, fosforu, magniju, cinku, selēnu, bromu, kalciju un fluoru. Tieši augstās minerālu koncentrācijas dēļ tam piemīt antiseptiskas īpašības, kas labvēlīgi iedarbojas uz dažādām ādas problēmām un locītavu kaitēm, kā arī palīdz pret augšējo elpošanas ceļu iekaisumiem," stāsta farmaceite Ivanda Krastiņa.

Kompreses infekcioziem ādas bojājumiem

Jūras sāls vannas sadziedē dažādas iekaisīga rakstura ādas problēmas – tulznas, noberzumus, mazus ievainojumus –, tos dezinficējot un neļaujot vairoties baktērijām, tādējādi veicinot ātrāku sadzīšanas procesu. Pie infekcioziem ādas bojājumiem var lietot arī sāls kompreses, kuras dezinficē un ar savu osmotisko iedarbību (ūdeni izvadošajām īpašībām) mazina tūsku, iznīcina baktērijas un uzlabo dzīšanu.

Sāls kompreses lieliski noderēs, piemēram, furunkulu gadījumā, pie nosacījuma, ka tā diametrs nepārsniedz 1,5 cm.

Jāizšķīdina 4 ēdamkarotes sāls uz 1 litru ūdens, jāsamitrina komprese un jātur uz augoņa. Jāatkārto vairākas reizes dienā, līdz bakteriālais iekaisums tiek iztīrīts un furunkuls izzūd.

Sāls vannas ādas un locītavu saslimšanām

Sāls vannas piemērotas ikvienam – gan pret konkrētām saslimšanām, gan vienkārši relaksācijai.

Cilvēkiem ar psoriāzi, neirodermītu vai alerģiskām ādas saslimšanām sāls vannas uzlabo ādas stāvokli, jo sālī esošie minerāli iekļūst zemādas audos, tādējādi uzlabojot ādas šūnu vielmaiņu, atjaunojot šūnu enerģiju un funkcijas.

Ekzēmas vai ādas sausumu gadījumā sāls vannas uzlabos asinscirkulāciju, šūnu vielmaiņu, palīdz atbrīvoties no toksiskiem vielmaiņas gala produktiem, efektīvi attīrīs ādu no mirušām šūnām, un āda kļūs tīrāka, gludāka un tvirtāka. Tāpat sāls vannas palīdz locītavu vai artrītu saslimšanas „miera” fāzēs – sālī esošie minerāli atslābina muskulatūru, mazina sāpes, atslābina savilktos locekļus, uzlabo vielmaiņu šūnās un tonizē ādu.

Sāls vannas gatavo, izmantojot 1–2 kilogramus jūras sāls uz vannu. Vannas ūdens temperatūra ieteicama no 35–37 grādiem. Vannā vēlams iegremdēties līdz sirds apvidum, bet ne dziļāk. Sākumā vannu var baudīt 10 minūtes, bet ar katru nākamo reizi var laiku palielināt līdz 15–20 minūtēm. Vannā var iet kursa veidā 8 līdz 10 reizes, bet ne biežāk kā reizi 2 vai 3 dienās.

"Jūras sāls vannās bez konsultēšanās ar ārstu nedrīkst iet cilvēki ar sirds asinsvadu vai nieru saslimšanām, kā arī drudža gadījumā. Ārsta konsultācija nepieciešama arī akūtos locītavu iekaisuma vai artrīta gadījumos, kā arī smagos ādas infekciju gadījumos un pie akūta neirodermīta," brīdina farmaceite.

Pēdu labsajūtai

Sāls vanniņas noder pēdu ādas stāvokļa uzlabošanai, tās mīkstināšanai un lutināšanai. Lai sajustos kā īstā SPA, vanniņai der pievienot arī aromātiskās ēteriskās eļļas – citrusu, lavandas, tējas koka.

Sāls kalpo kā dezinficētājs pie bakteriālas vai sēnīšu infekcijas, kā arī neitralizē slikto aromātu.

Sāls vanniņas mazina tūsku un pēdu nogurumu, tās var izmantot saaukstēšanās gadījumos.

Aerosoli un inhalācijas saaukstēšanās gadījumā

Jūras sāls ir ļoti noderīgs, lai uzlabotu veselības stāvokli reizēs, kad gadījies saaukstēties, piemeklējušas iesnas un klepus. Aerosolu veidā tas darbojas kā higiēnas līdzeklis, mehāniski skalojot augšējos elpošanas ceļus, atbrīvojot tos no vīrusiem, baktērijām un citiem mikroorganismiem. Tāpat tam piemīt antiseptiska iedarbība pret slimību izsaucējiem.

Inhalāciju veidā sāls ūdens mitrina gļotādas, mazina tūsku, dezinficē elpošanas ceļus, līdz ar to attīrot gļotādas no mikroorganismiem un kopā ar sekrētu izvadot tos no organisma.