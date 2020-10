Desmit stacionāros ārstētie Covid-19 pacienti ir jaunāki par 30 gadiem

Kopā stacionāros ar Covid-19 šobrīd ārstējas 171 pacients.

162 slimības gaita tiek raksturota kā vidēji smaga, bet 9 atrodas smagā stāvoklī.

NVD informē, ka smagā stāvoklī esošie pacienti dalāmi vairākās vecuma grupās. Trīs slimnieki ir 50 līdz 59 gadus veci, divi ir vecuma grupā no 60 līdz 69 gadiem, vēl divi vecuma grupā no 70 līdz 79 gadiem, savukārt viens pacients ir vecuma grupā no 80 līdz 89 gadiem.

Savukārt lielākā daļa pacientu, kuru slimības gaita raksturota kā vidēji smaga, ir vecuma grupā no 60 līdz 89 gadiem. Desmit stacionētie Covid-19 slimnieki ir arī 20 līdz 29 gadus veci.

NVD norāda, ka kopumā no stacionāriem līdz šim izrakstīts 341 pacients.

Jauns.lv jau ziņoja, ka, veicot 5 093 Covid-19 testus, aizvadītajā diennaktī Latvijā Covid-19 infekcija apstiprināta 136 cilvēkiem.

Ar slimību miruši vēl trīs cilvēki, visi vecuma grupā no 60 līdz 70 gadiem. Tādējādi kopējais Latvijā ar Covid-19 mirušo skaits sasniedzis 63.

Šodien Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktore Liene Cipule uzsvēra, ka gadījumā, ja Covid-19 situācija neuzlabosies, mēneša laikā Latvijas veselības aprūpes sistēma var nonākt kolapsa stāvoklī.

"Ir jauni uzliesmojumi virknē slimnīcu. Izaicinājumi ir ļoti lieli. Tas, ka pavasarī labi pārvarējām, bija tāpēc, ka vīruss tika ievazāts no ārzemēm, bet mēs ātri reaģējām, bija "lokdauns" un tika pārrautas izplatības ķēdes. Taču tagad, ja mēs visu slēgtu, vēl mēnesi piedzīvotu pacientu skaita pieaugumu slimnīcās," uzsvēra speciāliste, piekodinot, ka ir bezatbildīgi aicināt neievērot valstī noteiktos ierobežojumus.