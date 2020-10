Svētdien Latvijā atklāti 79 Covid-19 gadījumi; četri inficētie miruši

Divas no Covid-19 mirušās personas bijušas vecuma grupā no 55 līdz 60 un pārējās vecuma grupā no 80 līdz 95 gadiem.

Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem: 3.5%.

Latvijā kopā saslimušas 4757 personas un 1357 izveseļojušās.

Detalizētāka informācija par jaunajiem saslimšanas gadījumiem tiks publicēta vēlāk, informē SPKC.

