Inficēšanās ar Covid-19 tiek atklāta arvien plašākā Latvijas teritorijā

Rīgā ir reģistrēti 39 jauni inficētie, kopējam ar Covid-19 saslimušo skaitam galvaspilsētā sasniedzot 615 iedzīvotājus. Tikmēr Daugavpilī reģistrēti 19 jauni inficētie, kopējam saslimušo skaitam pieaugot līdz 252 daugavpiliešiem.

Deviņi jauni inficētie reģistrēti Krāslavas novadā, kopējam saslimušo skaitam sasniedzot 65 novada iedzīvotājus. Četri jauni inficētie reģistrēti arī Jūrmalā, kopējam ar Covid-19 saslimušo skaitam palielinoties līdz 32 kūrortpilsētas iedzīvotājiem.

Jauni inficētie pagājušajā diennaktī ir reģistrēti arī Jēkabpilī, Valmierā, Jelgavā, Rojas, Ķekavas, Ogres, Mārupes, Garkalnes, Dundagas, Daugavpils, Priekuļu, Salaspils, Jelgavas, Saulkrastu, Inčukalna un Ikšķiles novadā.

Turklāt inficēšanās tiek atklāta arvien plašākā Latvijas teritorijā, jo aizvadītajā diennaktī inficētie reģistrēti arī Vecpiebalgas, Alūksnes, Skrīveru, Pļaviņu un Jēkabpils novadā, kur iepriekš visi saslimušie bija atlabuši.

Kopumā pašlaik saslimušie ar Covid-19 reģistrēti 64 Latvijas pašvaldībās.

No jaunajiem inficētajiem 24 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 20 - no 50 līdz 59 gadiem, bet 18 - vecumā no 40 līdz 49 gadiem. Citās vecuma grupās saslimis mazāks iedzīvotāju skaits.

Jau ziņots, ka otrdien, vadoties pēc SPKC sniegtās informācijas, Latvijā atklāti 102 jauni inficēšanās ar Covid-19 gadījumi.

Aizvadītājā diennaktī veikts līdz šim lielākais Covid-19 testu skaits - 5078 izmeklējumi. Pozitīvo testu īpatsvars bijis 2%, kas ir ievērojami zemāks apjoms nekā tika konstatēts vēl aizvadītās nedēļas beigās.

Vēl pirmdien, vadoties pēc svētdienas datiem, šis rādītājs bija 4,3%. SPKC iepriekš skaidrojis, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 3% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Līdz šim Latvijā veikti 373 523 izmeklējumi, saslimušas 2942 personas, bet 1325 personas izveseļojušās. Latvijā mirusi 41 ar Covid-19 inficēta persona.

Stacionāros šobrīd ārstējas 75 Covid-19 pacienti, kas ir līdz šim lielākais slimnīcās ievietoto pacientu skaits, liecina Nacionālā veselības dienesta apkopotie dati.

Pagājušajā diennaktī stacionēti kopumā deviņi Covid-19 pacienti, savukārt četri pacienti no slimnīcām izrakstīti. No šobrīd stacionētajiem 67 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet astoņi ir ar smagu slimības gaitu.

Kopumā līdz šim no stacionāra izrakstīti 256 Covid-19 pacienti, starp kuriem ir gan mirušie, gan atlabušie.