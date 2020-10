Tas ir svarīgi: kā sejas masku lietot pareizi?

Lai, lietojot sejas maksas, tām būtu efekts, tās ir jālieto pareizi. Sabiedriskajā transportā drīkst izmantot higiēniskās auduma maskas, ko var uzšūt arī pats, vizierus (sejas vairogus) vai vienreizlietojamās medicīniskās maskas, ko var iegādāties, piemēram, aptiekā.

Speciālisti visu pandēmijas laiku ir uzsvēruši, ka nepareiza maskas valkāšana var radīt pretēju efektu, tāpēc Veselības ministrija apkopojusi ieteikumus, kā darīt pareizi.

Pirms uzliec un noņem sejas masku, nomazgā vai dezinficē rokas;

Sejas maskai pilnībā jānosedz seja no deguna līdz zodam un labi jāpieguļ sejai (deguns nedrīkst būt ārpus maskas);

Neaiztiec sejas masku un seju ar nemazgātām rokām;

Pēc sejas maskas izmantošanas, ieliec to maisiņā, nevis kabatā vai somā;

Ja maska ir no auduma, pēc katras lietošanas izmazgā to vismaz 60`C temperatūrā;

Vienreizlietojamo masku neizmanto atkārtoti - tā jāizmet, vispirms ieliekot maisiņā;

Ja sejas maska kļūst mitra, tā jānomaina ar citu - tīru un sausu;

Sejas masku nedrīkst noņemt daļēji (piemēram, novilkt uz zoda vai kakla) un pēc tam lietot atkārtoti;

Noņemot sejas masku, nepieskaries tās priekšpusei.

Sejas masku vari uzšūt mājas pats. Maskai jābūt izgatavotai no blīva auduma kombinācijām un jāsatur vismaz divus slāņus. Maskai ir cieši jāpieguļ sejai, to piestiprinot ar saitēm aiz ausīm vai sasienot ap galvu. Vienlaikus maskai jābūt tādai, lai tā ļautu brīvi elpot, būtu ērti lietojama un labi pieguļ sejai un to nav ik pa laikam jāsakārto, pieskaroties ar rokām. Jānodrošina, ka maska ir viegli mazgājama, lai to varētu lietot atkārtoti.

Veselības ministrijā vienlaikus uzsver, ka sejas maska neaizvieto galvenos profilakses un higiēnas pasākumus. "Izmantojot sabiedrisko transportu, iespēju robežās ievēro savstarpējo distanci no citiem pasažieriem, neskaries klāt sejai ar netīrām rokām, kā arī pēc brauciena rūpīgi nomazgā vai dezinficē rokas. Vienlaikus aicinām izvērtēt brauciena nepieciešamību un, ja iespējams, izvēlies braukt laikā, kad transportā ir mazāk pasažieru. Tāpat iesakām neizmantot sabiedrisko transportu īsiem braucieniem," saka ministrijā.

"Tāpat aicinām iedzīvotājus, kuri to vēl nav izdarījuši, lejupielādēt un lietot aplikāciju "Apturi Covid", kas ļaus ātrāk noteikt vai cilvēkam ir bijusi saskarsme ar personu, kura ir saslimusi ar šo slimību. Šādā veidā jūs gan palīdzēsiet epidemiologiem viņu darbā, gan varēsiet savlaicīgāk īstenot pasākumus, lai pasargātu jūsu ģimenes locekļus, draugus, kolēģus un citus apkārtējos cilvēkus," norāda ministrijas pārstāvji.

Ko pirmdien lēma valdība

Latvijā saslimstība ar Covid-19 ir strauji pieaugusi, tāpēc valdība šodien, 5.oktobrī, lēma, ka no trešdienas, 7.oktobra, braucot sabiedriskajā transportā visā Latvijā, būs jālieto sejas maskas. Līdz šim šāda prasība bija divās pašvaldībās - Kuldīgā un Daugavpilī.

Sabiedriskais transports šobrīd ir vieta, kur ir apgrūtināta savstarpējās distances ievērošana, kā arī aukstā laikā nav iespējas transportu labi vēdināt, tāpēc, pieaugot saslimstības rādītājiem, pieņemts lēmums par obligātu sejas masku valkāšanu brauciena laikā. Šī prasība attiecas uz visa veida sabiedrisko transportu un tā būs spēkā no trešdienas, 7.oktobra. Valdība, apspriežot šo jautājumu, vienojās, ka jārod arī veids, kā šo prasību kontrolēt. Šāds solis ļaus vēl pagaidām neieviest stingrākus pulcēšanās un citus ierobežojumus.

Sejas masku var nelietot bērni līdz 13 gadu vecumam (sākot no 13 gadu vecuma maska ir jālieto), jo svarīgi ir masku valkāt pareizi. Tāpat sejas masku var nevalkāt medicīnisku iemeslu dēļ, piemēram, ja personai kustību traucējumu dēļ ir apgrūtināta maskas uzlikšana vai personai ir psihiskās veselības traucējumi.

Prasība lietot sejas maskas sabiedriskajā transportā noteikta līdz 6.novembrim, taču, ja epidemioloģiskā situācija neuzlabosies, šāda prasība varētu tikt saglabāta ilgāku laiku.

Perevoščikovs valdība sēdē skaidro, kā maskas var palīdzēt

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs valdības sēdē, komentējot masku efektivitāti, sacīja, ka aizvien visefektīvākais veids, kā ierobežot slimības izplatību, ir distancēšanās, taču sabiedriskajā transportā cilvēki nevar ieturēt šo distanci, tāpēc maska tiek uzskatīta par papildu barjeru, ko lietot, kad nevaram būt droši, ka distance ir ievērota.

Slimību profilakses un kontroles centra Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs. (Foto: LETA)

Perevoščikovs sacīja, ka mēs redzam – Covid-19 infekcija vēlreiz pierādīja, cik strauji situācija var mainīties, jo pēdējo divu nedēļu laikā saslimstība pieaugusi astoņas reizes. Speciālists norādīja, ka iepriekš mēs varējām nelietot maskas, jo risks iegūt infekciju sabiedrībā bija niecīgs, saslimstības skaits bija niecīgs un varbūtība, ka sabiedriskajā transportā satiks kādu, kas ir inficējies, arī bija niecīgs, bet situācija ir mainījusies.

Viņš skaidro – masku lietošana tikai sabiedriskajā transportā tiek rekomendēta tāpēc, ka citās sabiedriskās vietās mēs paši varam kontrolēt situāciju un ieturēt divu metru distanci, neiet tur, kur pulcējas liels cilvēku skaits, bet mēs nevaram neiet uz savu trolejbusu vai cerēt, ka tur būs maz cilvēku. Tāpat viņš norādīja, ka ziemā ar transporta vēdināšanu neklājas tik labi kā vasarā, kad varēja atstāt vaļā logu vai durvis. “Maska ir cieņa pret citiem cilvēkiem, nenododot citiem cilvēkiem to, ko mēs izelpojam,” viņš sacīja.

Speciālists norādīja: “Ja tikai daži pasažieri lietos masku, efekts nebūs tik labs, ja to masku lietos visi. Ja visi lieto masku, vīrusa izplatīšanās iespēja ir krietni, krietni mazāka, īpaši šādās šaurās telpās, kur cilvēki atrodas pietiekami ilgi, lai inficētos.”