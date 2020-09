Zināms, kur reģistrētas pagājušajā diennaktī ar Covid-19 inficētās personas

Četri inficētie ir reģistrēti Salaspils novadā, pa diviem - Jūrmalā un Ķekavas novadā, savukārt pa vienam jaunam inficētajam atklāts Jelgavā un Olaines novadā. Viens inficētais reģistrēts arī Tukuma novadā, kur iepriekš visi saslimušie bija atlabuši.

Līdz ar to Rīgā pašlaik ir reģistrēti 109 saslimušie ar Covid-19, Jūrmalā un Olaines novadā - 14, bet Salaspils novadā - 13. Savukārt Jelgavā, Ķekavas un Tukuma novadā saslimušo skaits nepārsniedz piecu gadījumu robežu, tādēļ precīzs to skaits netiek atklāts.

Septiņi saslimušie ir vecumā no 20 līdz 29 gadiem, pa sešiem saslimušajiem ir vecuma grupās no 30 līdz 39 gadiem, no 40 līdz 49 gadiem un no 50 līdz 59 gadiem. Trīs saslimušie ir vecumā no 60 līdz 69 gadiem un tāpat ir saslimuši trīs bērni vecumā līdz deviņiem gadiem. Vēl divi saslimušie ir vecumā no desmit līdz 19 gadiem, bet viens sasirgušais ir vecāks par 70 gadiem.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī, veicot 2690 Covid-19 testus, Latvijā reģistrēti 34 jauni saslimšanas gadījumi, liecina SPKC apkopotie dati.

Šis ir lielākais vienā dienā reģistrētais pacientu skaits kopš 3.aprīļa, kad tika konstatēti 35 inficētie.

SPKC rīcībā esošā informācija liecina, ka 24 saslimušie ir kontaktpersonas, no kuriem 19 ir kāda pārtikas nozares uzņēmuma darbinieki. Astoņi saslimušie ir atgriezušies no ārvalstīm, tostarp Krievijas, Turcijas un ASV. Vēl divām personām tiek precizēti inficēšanās apstākļi.

Līdz šim Latvijā kopumā veikti 299 085 Covid-19 izmeklējumi, saslimušas 1560 personas un 1248 izveseļojušās, bet 36 mirušas.

Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka pēdējās diennakts laikā nav stacionētu pacientu ar Covid-19. Kopumā stacionāros ārstējas desmit pacienti, no kuriem visi ir ar vidēji smagu slimības gaitu. Līdz šim no stacionāra izrakstīti 216 pacienti, starp kuriem ir gan veselie, gan mirušie.