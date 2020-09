Šādos gadījumos kontaktpersonas tiek meklētas, sadarbojoties ar ārvalstu kolēģiem, atzīmēja epidemiologs.

Perevoščikovs skaidroja, ka cilvēki vienmēr spēs atrast veidus, kā nepieciešamības gadījumā nokļūt no vienas valsts uz otru. Nosakot striktus starpvalstu pārvietošanās ierobežojumus, šis ceļojums vienkārši kļūst ilgāks un ar papildu pieturām.

Perevoščikovs atgādināja, ka attiecībā uz starpvalstu ceļojumiem būtiski ir ne tikai saslimstības rādītāji konkrētās valstīs, bet arī ceļotāju daudzums. Šī iemesla dēļ visvairāk inficēšanās gadījumu saistībā ar ceļojumiem augustā bija no Lielbritānijas. No šīs valsts, pēc epidemiologa paustā, vasaras pēdējā mēnesī ieceļojuši desmit no kopumā 56 Covid-19 pacientiem.

Skaidrojot trešdienas valdības lēmumu mīkstināt ierobežojumus attiecībā uz aviosatiksmi, Perevoščikovs stāstīja, ka sākotnēji Baltijas valstu vidū pastāvēja vienošanās, ka aviosatiksme nav atjaunojama ar valstīm, kur Covid-19 saslimstība pārsniedz 25 gadījumu uz 100 000 iedzīvotāju robežu.

Šī lēmuma rezultātā nacionālā lidsabiedrība "airBaltic" un Rīgas lidosta cieta lielus zaudējumus, jo kaimiņvalstis pieļāva lielāku atkāpi no šīs normas, kā rezultātā nereti cilvēki ceļoja uz kaimiņvalstu lidostām, lai nokļūtu Latvijā, pauda epidemiologs.

Jau ziņots, ka Ministru kabinets trešdien vienojās atļaut avioceļojumus uz valstīm, kurās divkārtīgi pārsniegts vidējais 14 dienu kumulatīvās saslimstības rādītājs Eiropas Savienībā (ES), vienlaikus nosakot, ka pēc atgriešanās no šīm valstīm būs obligāti jāievēro 14 dienu pašizolācija.

Valdībai diskutējot par virkni ar Covid-19 ierobežojumiem saistītu jautājumu, tostarp Satiksmes ministrijas un Ekonomikas ministrijas (EM) priekšlikumiem paplašināt to valstu sarakstu, uz kurām būtu iespējams no Latvijas veikt aviopārvadājumus, ministri vienojās, ka turpmāk tiks atļauti lidojumi arī uz Covid-19 vairāk skartajām valstīm, bet ar nosacījumu, ka pēc atgriešanās ceļotājs dodas 14 dienu pašizolācijā.

Pēc EM datiem, piemēram, 26.augustā vidējais 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs ES bija 46, tādējādi noapaļojot robežkritērijs pārvadājumu aizliegumam būtu 90 uz 100 000 iedzīvotājiem.

Veselības ministre Ilze Viņķele (AP) pēc valdības sēdes žurnālistiem skaidroja, ka lidojumu aizliegumu kritērija mīkstināšana varētu stāties spēkā no 7.septembra, bet patlaban atbildīgās ministrijas šo datumu vēl saskaņo.

Tāpat Viņķele norādīja, ka valdība šodien atbalstīja aviopārvadātāju priekšlikumu pārskatīt lidojumu galamērķus pirmdienās, nevis kā tas ir patlaban - sestdienās jeb dienu pēc tam, kad Slimību kontroles un profilakses centrs ir publiskojis jauno sarakstu ar tām valstīm, uz kurām nav ieteicams doties Covid-19 augstās saslimstības dēļ.