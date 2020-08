Viņa uzsvēra, ka tālākā Covid-19 izplatība ir atkarīga no tā, kā iedzīvotāji izturēsies pret ierobežojumiem un ievēros pamatlietas, piemēram, regulāru roku dezinfekciju, distances ievērošanu.

Šobrīd lielākā problēma ir Covid-19 ievešana no ārvalstīm, sacīja Līviņa. Pēc viņas teiktā, pamātā visi gadījumi ir ievesti no ārvalstīm. Turklāt ir gadījumi, kad Latvijas iedzīvotāji, atgriežoties no valstīm ar augstu saslimstību, kā arī ārvalstu iedzīvotāji, neievēro pašizolāciju, kas ir ļoti svarīgi Covid-19 infekcijas ierobežošanai. Un tālāk infekcija tiek nodota kontaktpersonām, skaidroja speciāliste.

Tomēr pozitīvi, ka visi saslimšanas gadījumi epidemioloģiski ir izsekoti, uzsvēra Līviņa. "Kamēr mēs varam visu izsekot un kamēr mums pamatā ir šie ievestie gadījumi, jāsaka, ka situācija ir gana stabila," uzsvēra Līviņa.